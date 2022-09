Começou no futsal no Clube de Carnaxide depois de ter sido desafiado por um amigo, ficou até hoje. João Matos era um miúdo como tantos outros que gostava de sair de casa para ir jogar à bola com os amigos mas sem ter uma modalidade em específico que praticasse a não ser o ténis de mesa de que tanto gostava. Nesse momento, encontrou um caminho que parecia destinado e a chamada à seleção de Lisboa veio reforçar um gosto que foi aumentando com o tempo. Ainda nos juvenis, chamou a atenção do Sporting e mudou-se para Alvalade, jogando naquele que sempre foi o seu clube e também o da família, com raízes tão distintas entre Macau e Portalegre. Duas décadas depois, continua nos leões como capitão. E continua a ganhar.

O arranque da nova temporada é o exemplo paradigmático do momento que atravessa no plano coletivo: começou por conquistar por Portugal a Finalíssima, uma nova competição intercontinental que junta as duas melhores seleções europeias e sul-americanas e que foi o quarto triunfo nacional seguido em grandes provas desde 2018, e uma semana depois levantou mais uma Supertaça pelo Sporting, marcando um dos golos no dérbi frente ao Benfica que acabou decidido nas grandes penalidades. Ao todo, e desde que foi tendo os primeiros jogos nos seniores verde e brancos na longínqua época de 2005/06 (fixou-se de forma definitiva na temporada seguinte), já leva mais de 40 troféus entre um Mundial, dois Europeus, uma Finalíssima, duas Ligas dos Campeões, dez Campeonatos, nove Taças de Portugal, nove Supertaças, quatro Taças da Liga e três Taças de Honra. Objetivos aos 35 anos? “Fácil, continuar a ganhar mais títulos”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.