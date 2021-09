Quando Gabriela Barros começou a trabalhar com Herman José na RTP1, o humorista disse-lhe: “É uma rapariga fantástica, morou e cresceu em Bruxelas [onde nasceu], parece que não apanhou o avião para cá”. Muitos anos depois, já como membro do clã cómico, do qual fazem partes nomes como Eduardo Madeira, Ana Bola, Manuel Marques ou Maria Rueff, de programas como “Cá por Casa”, “Donos Disto Tudo” ou “Patrulha da Noite”, Gabriela Barros, mesmo já tendo regressado a Portugal, continua a sentir-se um pouco com um pé lá fora, entre o Brasil e França.

Mas agora, com o sucesso da mini-série “Pôr do Sol”, e sendo uma das protagonistas da família Borboun de Linhaça, que detém o colar de São Cajó há mais de 3500 anos, a atriz quase que foi obrigada a parar no tempo. Não porque se sinta cansada, até porque workaholic se confessa, mas porque este fenómeno televisivo deixou toda a gente surpresa. Mesmo para quem tem andado tão bem na comédia, pelos musicais (“Avenida Q” ou “Chicago”, por exemplo), sketchs humorísticos ou pelo cinema, como é o caso de Gabriela Barros. “Não estava à espera deste buzz, mas também sou um pouco desligada. Tive uma conversa com o Marco Delgado [que faz parte do elenco] em que ele me perguntou: “Achas que as pessoas vão perceber?” Não é diminuir o público português, mas isto foi uma alucinação em esteroides tão grande… não sei. Não estávamos à espera”, diz em conversa com o Observador.

[o trailer de “Pôr do Sol”:]

Nessa vertigem de nunca se saber bem o que vem a seguir, Gabriela Barros encontrou uma forma de trabalhar, especialmente no registo cómico, no qual se sente mais confortável: não há método, mas sim uma excitação de estar sempre à tona a tentar respirar, porque em comédia, ou se leva algo novo para experimentar, ou morre-se na praia. E num país com uma indústria pequena, ou se vai à luta, ou se muda de profissão. E ainda que a atriz não tenha tido períodos sem trabalho, de vez em quando, lá se questiona sobre o que anda a fazer. “Ano sim, ano não, tenho eternamente a conversa de mudar de área, que não é isto que quero. E a minha mãe acalma-me, manda-me beber um chá”, diz. E lá continua.

Começou, como tantos outros da sua geração, nos “Morangos com Açúcar” há dez anos, mas não seguiu o caminho tradicional dos colegas. Fez uma ou outra novela, só que não é de se colocar — nem de deixar que a coloquem — em caixas. Se for para fazer um drama, que seja; se for para estar em teatro, que seja. Como canta, representa e dança, parece ter poucos medos. Sobretudo porque não tem certezas de nada. Nem na vida, nem na carreira. “Não tenho, não. Por mais que nos preparemos, chega o momento em que temos de jogar com o que está à nossa frente. E não, não me vejo como comediante, embora goste muito do género. Isso seria colocar-me numa caixa. Vejo-me como uma atriz que, de vez em quando, dá um pulinho na comédia, outro no drama ou num musical”, refere.

O que se segue depois de um grande sucesso? Mais uma série, desta feita para a Opto, plataforma digital da SIC, chamada “Vanda”. Neste momento, não dá para parar mais. E, caso seja possível, abraçar uma nova produção internacional, já que Gabriela Barros anda com vontade de trabalhar noutra língua. Ou até de voltar para o estrangeiro. Ou acabar os cursos que deixou por fazer. No fundo, é o que vier a seguir. Talvez, uma segunda temporada de “Pôr do Sol”?