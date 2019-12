Para isso, acrescenta o empresário, é preciso também “saber crescer, reduzir e encontrar mercados que sirvam a empresa”. “Somos uma firma muito conservadora, com pés no chão e só fazemos um investimento quando temos a certeza dele”.

O cuidado em cada decisão e a entrada no comércio eletrónico

Esse conservadorismo antes das decisões que Bruce diz existir foi tido em conta na opção de a empresa iniciar a sua expansão nacional e internacional. Atualmente, a Garland conta com vários centros de logística em Portugal: são cerca de 90 mil metros quadrados espalhados pela Maia, Gaia, Aveiro, Lisboa e Mealhada. Já a nível internacional, a empresa investiu em Espanha (Barcelona e Valência) e expandiu também o seu negócio para Marrocos, onde iniciou a sua parte transitária.

“Tivemos oportunidade. Tivemos uma linha de navegação em que éramos agentes e eles estavam à procura de um agente novo em Barcelona e Valência. Em Marrocos entramos primeiro como sócios de uma empresa francesa, mas depois compramos essa empresa. São oportunidades. Nunca especulamos e, por isso, entramos nos países quando podemos”, explicou Bruce ao Observador.

A área internacional representa 27,9% da faturação da empresa, sendo que a Garland envia também cerca de 450 camiões por semana nos vários centros logísticos. Em 2019, de acordo com os dados da empresa, o grupo faturou 120 milhões de euros e registou um crescimento de 4,9% face ao ano passado, sendo a área da logística aquela que mais viu crescer o seu volume de negócios (20,1%).

Uma das áreas que o grupo tem vindo a desenvolver, e que obrigou a ampliar uma parte do seu segundo centro logístico na Maia, é o e-commerce (comércio online), onde a empresa já conta com parcerias com empresas como a Farfetch, de José Neves, e no ano passado estimou uma faturação anual de um milhão de euros com origem neste tipo de atividade. Aqui, a empresa trata de serviços como a preparação das encomendas à unidade, o embalamento personalizado, a gestão de stocks e a expedição do produto para o mundo inteiro.

“Hoje em dia o consumidor está a crescer mais e mais na Internet e era importante entrarmos na parte de armazenamento e distribuição de produtos encomendados. Já temos vários clientes nessa área”, explica o responsável da Garland, acrescentando que nem sempre o investimento na tecnologia nova tem resultados imediatos, uma vez que “a formação é mais complicada”. É também por este motivo que a empresa pretende, no futuro, contratar engenheiros e técnicos “que já sabem trabalhar com algoritmos, já a pensar na Inteligência Artificial”, bem como iniciar atividade no shipping 4.0 e no uso da tecnologia blockchain. Nos comunicados enviados, a Garland destaca a “construção de centros logísticos equipados com tecnologia de ponta, que favorece a segurança das cargas e a informação ao cliente, e de serviços customizados com um grande nível de valor acrescentado”.

Já na área dos transportes, a Garland tem desde 2017 a Garland Transport Solutions, que no ano passado movimentou 4,5 milhões de toneladas de carga via marítima, 1.060 toneladas de carga aérea e movimentou 24.630 camiões internacionais e 663 mil toneladas de carga via terrestre. No caso da navegação, 2018 foi “um ano particularmente desafiante” para a Garland nesta área, pelo “clima de conflito laboral nos portos nacionais” e pelas operações de fusão entre alguns dos maiores armadores mundiais que “condicionaram os resultados”.

“Temos de saber como se serve o cliente. Se não soubermos, não temos negócio”

Estando há 53 anos na empresa, e face a todo o crescimento rápido da tecnologia, Bruce Dawson aprendeu que a formação dos funcionários é uma das chaves para uma sobrevivência sem grandes percalços. Mas o segredo para uma empresa bem servida passa também pelas pessoas que lá trabalham. “O ponto fundamental da minha vida de trabalho foi sempre que as pessoas estivessem aqui felizes neste grupo. Se elas estão felizes e fazem um bom serviço, o cliente é bem servido”, explica. Os 25 anos como presidente executivo do grupo serviram para perceber que este é “um negócio de pessoas”. “É uma prioridade importante. Temos de saber como se serve o cliente. Se não soubermos, não temos negócio. É tão simples quanto isso”, refere.

Sobre o futuro da Garland ser atribuído já a uma base familiar, Bruce não descarta a hipótese de um dia alguém que não seja da família ficar ao leme do grupo. Mas há uma regra que o grupo definiu e que ainda hoje se aplica: “As ações da firma só são nossas enquanto estamos dentro da firma“. O empresário explica que no dia em que deixou de ser presidente executivo da Garland e passou a ser presidente do conselho de administração com funções não executivas entregou as suas ações. “Só tive o benefício dessas ações durante a minha vida”. O objetivo? “Não existem as dificuldades que podem surgir quando queremos reformar uma pessoa que tem muitas ações e não sabemos como é que vamos comprar essas ações a essa pessoa”.

Enquanto continua a escrever as suas memórias e a história da empresa, chairman da Garland relembra que as fases mais complicadas foram as recessões económicas, mas destaca aquele que foi o seu aspeto mais marcante na empresa: “O amor que tenho por este grupo. Cometi muitos erros, mas acho que são erros que depois se corrigiram. A melhor coisa que tenho aqui dentro tem sido a equipa à minha volta”.