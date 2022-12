No dia 22 de março de 1968, no discurso que proferiu na entrega do Prémio Nacional Austríaco de Literatura, Thomas Bernhard declarava na presença de membros do governo: “Somos austríacos, somos apáticos, somos a vida como indiferença, vulgarmente compartilhada, perante a vida; somos, no processo da natureza, a loucura das grandezas, o sentido da loucura da grandezas como futuro. Não há nada a dizer a não ser que somos lamentáveis (…) não há que ter vergonha: não somos nada e só merecemos o caos.”

O ministro saiu da sala, a comitiva saiu atrás, gerou-se o escândalo que se tornaria habitual na vida e na obra de Bernhard. Por isso, convém deixar um aviso aos incautos: aqui não há palavras brandas e elas, que são as grandes protagonistas da obra do autor, são como pedras com as quais cada um constrói um muro à sua volta. Um muro como paredes de um labirinto de onde nunca sairemos até porque sabemos que é inútil ter asas para fugir, porque tudo é inútil e estamos sempre no limiar da loucura ou do suicídio.

Geada, publicado agora pela Dois Dias Edições, foi o primeiro romance de Thomas Bernhard depois de um início auspicioso como poeta. Escrito em 1963, este livro inicia aquele que será o seu universo agónico, feito de uma escrita densa, dura, violenta onde não há enredo e cada livro é alimentado pela confrontação de um homem com o mundo exterior. Aqui ainda não há a sua obsessão com a Áustria, mas ela já está latente no discurso do protagonista, o pintor Strauch. Um homem excêntrico, perdido numa aldeia algures, numa paisagem feita de neve, geada, caminhos que se bifurcam, bosques e preso a uma estalagem imunda, que odeia mas que não consegue abandonar.

▲ A capa da "Geada", de Thomas Bernhard, na edição da Dois Dias

