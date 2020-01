A participação de ‘Dino’ na Puma Energy e na DTS Holding foi secreta durante muitos anos. Aliás, a forma como tais participações tinham sido adquiridas e organizadas evidenciava uma clara intenção de esconder o seu verdadeiro dono. Por exemplo, a Cochan Pte, Ltd, sediada em Singapura, detinha a participação de 50% na DTS Holding mas era, por sua vez, detida por uma sociedade offshore das Bahamas, a Cochan Ltd.

O esquema repetiu-se com a participação na Puma Energy, que começou por ser de 18,75% e foi diluída para 15% em 2011. Os títulos eram detidos pela sociedade offshore Cochan Pte, com sede nas Ilhas Marshall, sendo que esta, por sua vez, era detida pela Cochan Ltd das Bahamas.

Só em 2014 é que foram revelados documentos pela revista Foreign Policy que provavam que o general ‘Dino’ era o verdadeiro dono destas sociedades do Grupo Cochan. A Ernst & Young tinha auditado as contas do Grupo Cochan e atestado que o general próximo de José Eduardo dos Santos era o último beneficiário daquelas sociedades.

A pergunta que se colocava então era simples: como é que um general angolano tinha meios para investir “213 milhões de euros em dinheiro vivo?” — valor e forma de pagamento da participação inicial na Puma Energy. E como é que o general ‘Dino’ entrara nestes negócios tão valiosos?

A Cobalt e a Nazaki na base de um monopólio

Comecemos pela segunda pergunta. Lembra-se da troika angolana referida no início do texto? Foi Manuel Vicente, o presidente da Sonangol, que transformou a petrolífera estatal num autêntico fundo soberano, que só em 2011 teve receitas anuais de 34 mil milhões de euros — um valor ao nível da Coca-Cola ou da Amazon, segundo o Financial Times —, quem concedeu aos suíços da Trafigura o monopólio da importação de produtos refinados. E terá sido o mesmo Vicente quem, de acordo com fontes do setor petrolífero angolano, colocou o general ‘Dino’ nos negócios com a Trafigura. Alías, um dos filhos do ex-líder da Sonangol terá mesmo estagiado na multinacional suíça.

Esse, contudo, não foi único negócio de ‘Dino’ — e da troika angolana — no setor petrolífero. Uma empresa norte-americana chamada Cobalt negociava com a Sonangol liderada por Vicente os direitos de exploração no mar angolano da camada pré-sal — entre 4.000 a 6.000 metros de profundidade no subsolo — quando recebeu a habitual exigência dos angolanos: teria de aceitar a Sonangol e mais dois pequenos sócios angolanos para ganhar essa licença de exploração.

Foi assim que a Sonangol ficou com 20%, enquanto que a sociedade offshore Nazaki Oil and Gas ficou com 30% e a Alper Oil com 10%. Uma investigação do Financial Times veio a revelar que a Nazaki pertencia efetivamente aos generais ‘Dino’ e ‘Kopelipa’ e também a Manuel Vicente, através de uma sociedade anónima angolana chamada Grupo Aquattro Internacional, SA.

O Grupo Aquattro Internacional foi criado a 26 de julho de 2007 tendo como sócios, segundo o site Maka Angola de Rafael Marques, a troika angolana: ‘Dino’, ‘Kopelipa’ e Vicente detinham no ato de constituição cada um 33,33% do capital social.