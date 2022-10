Era o assunto em cima do tabuleiro há semanas. Magnus Carlsen, cinco vezes campeão do mundo de xadrez e considerado o melhor jogador de sempre, parecia desconfiar de que um desconhecido jovem norte-americano fazia batota. Durante algum tempo, o norueguês permitiu que o mundo achasse isso mesmo e nada disse. Até decidir dizer.

“Acredito que o Hans Niemann fez mais batota, e mais recentemente, do que aquilo que admitiu publicamente. O progresso dele é pouco usual e, durante o nosso jogo na Sinquefield Cup, fiquei com a ideia de que não estava tenso nem completamente concentrado na partida durante momentos críticos em que me superou de uma forma que só alguns conseguem. Esse jogo contribuiu para a minha mudança de perspetiva”, explicou Magnus Carlsen num comunicado que publicou nas redes sociais e onde garantiu que não voltaria a defrontar o norte-americano.

