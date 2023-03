Quase no começo da 95.ª cerimónia, os Óscares enfrentam uma crise de identidade. As audiências estão a cair a pique (nos últimos cinco anos, baixaram de 32 milhões para apenas quinze); os espectadores tardam em regressar aos cinemas no pós-pandemia, e o resultado é que os filmes nomeados são cada vez menos vistos; como se tal não bastasse, a cada ano os vencedores da noite são ofuscados por casos e polémicas: a troca de “La La Land” com “Moonlight”, em 2017, o fiasco do galardão de Melhor Ator, em 2021, ou a bofetada de Will Smith a Chris Rock na última edição. Do ponto de vista da Academia de Hollywood, é claro que algo tem de mudar.

