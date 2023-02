Quatro anos após a publicação de O sol da cabeça, chegou a Portugal o primeiro romance do escritor brasileiro Geovani Martins, Via Ápia. Passado entre julho de 2011 a outubro de 2013, período que coincide com a chegada de uma Unidade Pacificadora à Rocinha, o livro descreve o impacto que a força policial teve nos habitantes da maior favela do Brasil. As personagens principais são um grupo de jovens trabalhadores, que lutam diariamente por uma vida melhor e mais digna. São as pessoas “comuns” da favela, “que experienciaram aquele momento e fizeram parte dessa transformação na cidade”, explicou o autor ao Observador na Póvoa de Varzim, onde participou na 24.ª edição do festival literário Correntes d’Escritas, que terminou este sábado.

A droga é o tema central do livro. Martins, de 31 anos, explicou que essa centralidade se deve ao facto de considerar que “boa parte da violência” no Rio de Janeiro “é justificada pela repressão às drogas”, uma espécie de “bode espiatório de vários problemas” relacionados com a falta de condições de vida e com a desumanização dos habitantes da favela. “Uma pessoa é achatada de tal forma que é levada a acreditar que não é de facto um ser humano, com direitos e tudo”, afirmou o autor. “A partir daquele momento, ela está pronta para aceitar qualquer salário, qualquer tipo de exploração, e com um grau de resignação que é condicionado pelo medo.”

▲ "Via Ápia", o primeiro romance de Geovani Martins, foi publicado em Portugal neste mês de fevereiro, pela Companhia das Letras

Até agora, tinha apenas publicado contos, como aqueles que compõem O sol na cabeça. Como é que foi trabalhar num romance?

Acho que foi um período de muita evolução e também de muita aprendizagem. Uma coisa que me ajudou foi ter trabalhado em duas séries de televisão antes de fazer este romance. O formato de desenvolvimento de uma série me ajudou bastante a conseguir me organizar. Estava bem curioso por me aventurar no género. Era uma coisa que já tinha tentado duas ou três vezes sem sucesso, antes de fazer O sol na cabeça. Desta vez, achei que tinha ferramentas estéticas e técnicas [para o conseguir fazer], mas também que tinha finalmente uma história que poderia verter num romance. Talvez esse tenha sido o maior problema nas minhas outras empreitadas. Foi uma experiência muito interessante. Uma coisa que me marcou foi essa espécie de transe que se pode viver quando se faz um romance

