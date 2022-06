Geração 7000. A revolução chegou à cozinha

Uma revolução é sempre um acontecimento. Seja política ou artística, social ou tecnológica. Pode acontecer nas ruas ou dentro de casa. Foquemo-nos nessa última hipótese: a Miele está a revolucionar o mundo das cozinhas, com a Geração 7000.

E as melhores revoluções são essas: as geracionais. Quer um exemplo?

Steve Jobs, David Bowie e Zaha Hadid. O que têm em comum?

São três mentes brilhantes, precocemente falecidas, que revolucionaram, através do seu trabalho, campos tão fundamentais para a sociedade moderna como a tecnologia, a música pop ou a arquitetura.

Steve Jobs, co-fundador da Apple, revolucionou não só a tecnologia mas a forma como ela passou a fazer parte do quotidiano do cidadão comum com a criação do iPhone, do iPod e do iPad.

David Bowie revolucionou o conceito de música pop, tornando-o tão camaleónico e abrangente como a sua própria música. Bowie reinventou-se ainda a ele próprio, constantemente e até outros artistas que produziu como Lou Reed ou Iggy Pop.

Zaha Hadid, a primeira mulher a ganhar o Prémio Pritzker, em 2004, revolucionou a arquitetura ao desafiar convenções estabelecidas e apostar no desconstrutivismo, nas formas irregulares e curvilíneas, aparentemente caóticas, indiscutivelmente belas.