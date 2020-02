Artigo em atualização ao longo do dia

Primeiro revês na descida do IVA sem beliscar o rigor orçamental. O PSD apresentou várias contrapartidas — em forma de proposta — para compensar a descida do IVA na eletricidade de 23 para 6% já julho deste ano. Uma delas passava por reduzir as despesas com os gabinetes ministeriais em 21,7 milhões de euros, mas a proposta foi rejeitada esta segunda-feira praticamente no arranque das votações na especialidade com os votos contra do PS e a abstenção de PCP, Bloco de Esquerda e PAN.

Já durante a manhã o PSD tinha destacado esta medida com o deputado Carlos Silva dizer que desta vez não é o Orçamento que veste Prada, mas são “os gabinetes dos ministros que são forrados a Prada”. Sugeriu por isso, que o dinheiro gasto nos gabinetes — nomeadamente um aumento de 22 milhões de euros nos gastos — fosse deslocado para “aquecer a casa dos portugueses”. Na resposta, o secretário de Estado do Orçamento, João Leão, disse que os números do PSD (os 22 milhões de aumento) não estão corretos e que o valor em causa é “muito inferior”. O Bloco, parceiro do PSD na intenção de reduzir o IVA na eletricidade, já tinha avisado através da líder Catarina Martins que não ia viabilizar “cortes cegos”.

Fica assim em causa a descida do IVA na eletricidade. O coordenador do PSD na Comissão de Orçamento e Finanças, Duarte Pacheco avisou esta segunda-feira em declarações à agência Lusa que caso não sejam aprovadas estas contrapartidas “ou outras semelhantes”, o PSD “agirá em conformidade”.

O PSD propunha, além dos cortes de 21,7 milhões de euros em gabinetes ministeriais, o corte de 98,6 milhões em consumos intermédios e admitia que a medida pudesse implicar uma redução do saldo orçamental até 97,4 milhões de euros, “sem comprometer o objetivo de um saldo orçamental de 0,2% do PIB”.

Cativações. Ventura faltou e PSD saiu derrotado nas cativações

O PS conseguiu chumbar sozinho uma proposta do PSD para criar uma excepção nas cativações. André Ventura seria decisivo para desempatar, mas falhou votação.

O PSD queria “descativar” verbas da Fundação de Ciência e Tecnologia, para garantir “a consolidação do sistema científico nacional” e ultrapassar os “constrangimentos de que padece”, mas a ausência de André Ventura, do Chega, baralhou as contas do Parlamento.

Primeiro, o deputado Filipe Neto Brandão, do PSD, que preside à Comissão de Orçamento e Finanças, enganou-se e deu como aprovada a proposta social-democrata. De imediato, foi corrigido pelo deputado Duarte Pacheco, do PSD, porque, na verdade, havia um empate — 108-108.

Os sociais-democratas até contaram com votos a favor de Bloco de Esquerda, PAN, CDS e Iniciativa Liberal, e com a abstenção do PCP, mas o voto contra do PS seria suficiente para ter de repetir a votação. Ao ter o mesmo resultado, de acordo com o regimento do Parlamento, a proposta seria rejeitada. O Livre e os Verdes não têm presença na Comissão de Orçamento e Finanças.

André Ventura poderia ter sido, neste caso, o fiel da balança, mas faltou às primeiras votações, incluindo algumas das propostas de alteração que o Chega fez ao Orçamento do Estado. No entanto, a proposta ainda pode ser aprovada, caso o PSD faça uma avocação a plenário, onde já poderá contar com os votos do Chega e também com os partidos sem assento na Comissão de Orçamento e Finanças.

Duas ‘coligações negativas’ aprovam propostas de Chega e PSD

Entretanto, André Ventura entrou na sala e conseguiu aprovar a primeira proposta do Chega em sede de especialidade no Orçamento do Estado com os votos favoráveis do PSD, Bloco de Esquerda, CDS, PAN, do próprio Chega e da Iniciativa Liberal.

A proposta aprovada impõe a “divulgação pública, com atualização trimestral” de uma “lista de financiamentos por verbas do Orçamento do Estado a fundações e a associações, bem como a outras entidades de direito privado, incluindo a observatórios nacionais e estrangeiros que prossigam os seus fins em território nacional”.

Houve ainda outra coligação negativa, com Bloco, PCP e PAN a votarem a favor da proposta do PSD (CDS e Chega abstiveram-se) que estabelece que os docentes do ensino superior com os salários congelados, possam agora retomar o “normal desenvolvimento das carreiras”, devendo ser “colocados no índice remuneratório devido segundo os estatutos da carreira em vigor”.

O PSD lembra na proposta que “apesar de atualmente ter sido retomado o normal desenvolvimento das carreiras, no que se refere a alterações de posicionamento remuneratório”, a “falta de clareza da legislação”, levou a que “algumas Instituições do Ensino Superior” apliquem a “interpretação restritiva” de que “para esses docentes são aplicadas as regras estabelecidas em que a alteração na carreira se verificou”. Ora, o PSD considera que isto origina “situações de injustiça em que docentes de uma determinada categoria tenham vencimentos de categoria inferior”.