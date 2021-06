Caso esta provável lista da oposição decida mesmo excluir o gestor, Pedro Alves poderá virar-se para Virgílio Lima não necessariamente no sentido de vir a integrar a lista do atual presidente mas, sim, chegando a acordo para ocupar outro cargo, agora ou no futuro, nomeadamente relacionado com o Banco Montepio, que é controlado pela mutualista. Ou seja, seria um cenário em que tudo se mantinha como está: Pedro Alves fora da mutualista e mantendo-se na estrutura do banco, à espera de outras oportunidades que surjam na caixa económica.

Resta saber o que é que, nesse cenário, decidem fazer os outros quadros com quem o presidente da Montepio Crédito tem colaborado, como Pedro Líbano Monteiro, que é hoje presidente da Montepio Valor: vão juntar-se a esta lista ligada às pessoas que assinaram o manifesto “Salvar o Montepio”? Será que vão tentar formar terceira lista com Pedro Alves? Ou será que não acontece nenhuma destas coisas?

Banco de Portugal volta a colocar pedras no caminho de Pedro Alves

Pedro Alves chegou, em 2019, a ser escolhido para presidente do Banco Montepio, ainda no tempo de Tomás Correia, mas acabou por nunca assumir o lugar devido ao facto de a supervisão do Banco de Portugal ter aberto um processo de averiguação cujos contornos o Observador noticiou em exclusivo a 31 de outubro de 2019.

Em causa estava a participação deste ex-BES na equipa que, em 2009, sob Tomás Correia, desenhou uma estratégia para mascarar rácios de crédito vencido e esconder de forma ilícita as dificuldades do banco. A operação foi considerada irregular pela auditoria da Deloitte ao Banco Montepio, como noticiou o Observador, e só devido a uma denúncia anónima ao Banco de Portugal é que o supervisor percebeu o papel que Pedro Alves teve nesse processo.

Esse processo está arquivado, no que a Pedro Alves diz respeito, mas as “cicatrizes” permanecem ao nível da avaliação que a supervisão do Banco de Portugal poderá fazer em relação a novos pedidos de registo. A recusa do nome do atual presidente da Montepio Crédito explica-se, em parte, com esse processo e por haver, em torno deste gestor, uma associação a algumas das operações mais nebulosas de Tomás Correia – como as que envolvem o Finibanco Angola e o acordo para a venda de operações da Montepio Seguros a um grupo chinês, posteriormente chumbado pelo supervisor ASF.

Neste contexto, sabe o Observador, nas últimas semanas a supervisão do Banco de Portugal voltou a colocar pedras no caminho de Pedro Alves na sua nomeação para novo mandato na Montepio Crédito. Em concreto, enviou uma carta a questionar a acumulação de funções por parte de Pedro Alves que, além de ser presidente (executivo) da Montepio Crédito, é também administrador não-executivo do Banco Montepio.