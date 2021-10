Giovana Madalosso. "São estas mulheres que permitem que o Brasil seja o Brasil. Elas carregam o país às costas"

Obrigado por ser nosso assinante. É com o seu apoio que escrevemos estes e outros artigos de fundo, exclusivos a assinantes.

A escritora brasileira Giovana Madalosso, de 46 anos, chega stressada. Um imprevisto fez com que se atrasasse para a entrevista, num dia organizado ao minuto. Depois de descer em passo acelerado a Rua de São José, em Lisboa, pede desculpas – pedirá várias vezes. Não tem muito tempo. Já pressa tem de sobra, como é comum em tantas mulheres, sempre a correr, incluindo uma das protagonistas do livro que apresentará daí a menos de duas horas na Livraria A Travessa, na zona do Príncipe Real, Suíte Tóquio (Tinta da China).

É, aliás, a falta de tempo que serve de gatilho a toda a ação. Na verdade, o facto concreto é o rapto de uma criança de quatro anos, a filha dessa mulher. Mas se não fosse a falta de tempo, motivada por uma promoção na produtora televisiva onde trabalha, Fernanda nunca teria tido de seduzir a “babá” (“ama”, em Portugal) a passar a viver em sua casa, com uma única folga de 15 em 15 dias. “De certa forma tudo dependia dela”, reflete. Também não se teria sentido culpada e, por conseguinte, obrigada a transformar o quarto de empregada “num lugar claro, descolado e dotado de amenidades como tevê e frigobar, um quarto que poderia bem ser a suíte de um hotel japonês” – e que para se sentir “menos escravocrata” baptiza “de Suíte Tóquio.”

Madalosso ainda é um nome desconhecido em Portugal, mas este terceiro livro – e primeiro editado por cá – está já a chamar a atenção em várias partes do mundo, com uma edição colombiana e outras previstas para os Estados Unidos, Reino Unido e Itália. Com uma frescura e honestidade surpreendentes, leva-nos numa viagem alucinante por dois mundos opostos, paralelos e em silenciosa tensão, o da patroa, Fernanda, e da babá Maju. Da luta de classes às lutas interiores, do urbanismo limite de São Paulo à natureza essencial da Amazónia, da espiritualidade das santas e santinhos às viagens de auto-conhecimento à boleia da ayahuasca. Em fundo, uma série de reflexões certeiras sobre a maternidade, o casamento e o medo. Gente que, apesar das suas diferenças radicais, se encontra na solidão, na alienação e no humor – que torna tudo isto suportável.

O que quis dizer com esta história?

De início achei que estava a escrever uma história sobre maternidade. Quando levei o livro já pronto ao meu editor, ele disse: “Não quero dececionar, mas, primeiro, este não é um livro sobre maternidade, é um livro sobre afetos; segundo, ‘Maternidade’ não é um título que eu desse.” Aí percebi que estavam presentes no livro muitos mais temas: maternidade, casamento, crise na relação monogâmica – e a questão das classes. Daí o nome Suíte Tóquio, porque o título de um livro também o define.

Por que razão contar a história a partir de duas perspetivas muito pessoais e quase opostas, a da babá e a da mãe?

Primeiro, a babá: tenho uma filha de nove anos, e a ideia para este livro surgiu da minha experiência de vida quando ela tinha quatro, a mesma idade de Cora.

Tinha uma babá na altura?

Este livro critica a tensão de classes mas – e gosto sempre de dizer isso — não existiria se eu não tivesse tido ajuda de uma babá. Não tive uma babá a viver em minha casa, numa Suíte Tóquio, numa situação que para mim muito análoga à escravidão, mas tive uma babá algumas horas por dia durante todo esse processo. Este é um livro que não existe para criticar a narradora Fernanda, mas para criticar o sistema social brasileiro: sem creches, sem escola pública, com uma carga horária muito reduzida. Também quero que as mulheres de classe média se questionem: como é que eu remunero? Como é que eu cuido da mulher que me permite ser a profissional que eu quero ser? Sou escritora: tenho o privilégio de poder passar muitas horas com a minha filha. Ia para a Praça de Buenos Aires, em São Paulo, que aparece no livro, ouvia as babás e pensava, “Nossa, essas histórias são tão da literatura e ninguém está a pegar nelas.”

Como é que isso acontecia? Metia conversa? Entrevistava-as?

Há uma abordagem muito comum que é elas procurarem emprego para as amigas: “A senhora” — se dirigindo a mim — “não sabe de alguém que esteja precisando?” Isso “vira” um gancho e, enquanto as crianças estão brincando, começa uma conversa. Uma história muito comum é virem trabalhar do Nordeste para São Paulo e deixarem lá os filhos, que ficam quatro, cinco anos sem ver.