A beleza é um motor tremendo, a poesia é avassaladora. Há discos e discos e há álbuns como este, que fazem um ouvinte querer levantar-se da cadeira, dizer mentalmente “vamos à vida, caramba!”, ser tomado por uma força que vem de encontrar um som que ainda estava por descobrir, uma canção que ainda ninguém ouvira mas que só poderia ser escutada assim, com este arranjo, com este timbre, com esta voz, com esta melodia.

Quando Gisela João editou o primeiro álbum e se tornou nova coqueluche do fado cool, o fado que na verdade não precisava de grandes artifícios ou novidades para ser novo clássico — só canto sentido, bom gosto, emoção a ribombar com delicadeza —, Miguel Esteves Cardoso escreveu: “Amália Rodrigues foi a grande fadista do século XX. (…) Sei e sinto, com a mesma força, que Gisela João é a grande fadista do século XXI”.

Nunca como até AuRora, que será editado a 9 de abril, isso se sentiu deste modo. Como se Gisela João fosse por alguns minutos — o tempo que este novo disco dura — a única voz que importasse, o som e o canto sozinhos que valessem a pena escutar. Não há-de ter sido muito diferente a sensação de quem ouviu discos como Com Que Voz ou (este já com a voz menos esplendorosa, mas ainda mais afundada em vida e sabedoria) ou Cantigas Numa Língua Antiga, de Amália Rodrigues.

Percebe-se que Gisela João tenha ficado tantos anos sem editar um álbum — cinco, contámo-los nós —, compreende-se que tenha decidido deixar este disco pendurado até que o mundo e os portugueses tivessem a cabeça um bocadinho menos dominada pelo omnipresente coronavírus. Mas AuRora não precisava sequer de contexto para revelar todo o poder magnético..

Encontrámos Gisela no ateliê que tem desde outubro em Lisboa, onde pouco tem ido — diz estar a esforçar-se por sair pouco de casa enquanto o país está confinado — mas onde planeia fazer os seus bordados e costura. Na montra, o artesanato barcelense, com as figuras dos chamados “minhotos” em madeira expostas, denuncia logo quem está no interior.

É lá que nos sentamos com Gisela João para uma conversa longa sobre este disco, sobre o seu trajeto desde que cantava na “mini-Chuva de Estrelas organizada pela Sãozinha”, sobre o “orgulho” de ser mulher e as facilidades que muitos homens têm por ser homens, sobre como viveu um ano de pandemia. E ainda: as “pressões constantes” que sente desde que lançou o primeiro álbum, o problema grave de saúde em 2017 que a fez mudar a forma como vivia, as memórias de encontros com Carlos do Carmo e o desejo de que pudesse cantar só quando lhe “apetecesse”, sem fazer da música vida — e até porque “na maior parte das vezes apetece-me cantar quando não há nada preparado”.

Desempoeirada no verbo, sem pruridos em usar o calão e sem floreados ou meias-tintas na linguagem, eis Gisela João, desabrida, “louca” como canta no seu novo disco, indomável, independente, a partir pratos numa entrevista como o fez há “uns três fins de semana”, quando um dia horrível se abateu sobre Lisboa. Gisela, a rebentar de tensão e nervos, sentiu o fado a acontecer-lhe e a necessidade de cantar — e de cantar “aquela música em específico” — como necessidade visceral.

“O fado está na forma de estar na vida. Há pessoas que não cantam e são fadistas”

De zero a 20, como está a sua ansiedade para que as pessoas oiçam este disco que fez? Tinha-o guardado há tanto tempo, à espera de melhores dias para sair…

A minha ansiedade está bem, honestamente. Acho que a pandemia ajudou um bocado nessa gestão. O que acontece à nossa volta é tão sério e tão grave que ajuda a relativizar também estas questões que são tuas, do teu umbigo. É uma coisa minha, isto. A big picture assombra-me muito mais do que isto, há coisas bem piores a acontecer. Mas por outro lado também sinto que o facto de estar descansada…

Acho que o disco acabou por sair no tempo dele, quando tinha de sair. Era suposto ter saído em abril do ano passado e o plano era um mês antes, em março, começarem a sair vídeos. Acho que o facto de perceber que não era para ter saído naquela altura ajudou. A vida dá-nos sempre muitos sinais do que é mesmo para ser, nós é que muitas vezes lutamos contra porque queremos muito as coisas. As coisas têm um tempo para acontecer e acho que este disco tinha de acontecer agora, por todos os motivos e mais alguns.

Por exemplo?

O meu disco chama-se AuRora. E nós estamos todos a viver uma aurora. Escolhi o nome do disco antes disto [Covid-19] tudo acontecer. Ou seja, a mensagem de esperança que o disco tem também é aquilo de que precisamos neste momento. O meu disco vai sair quando vamos desconfinar. Era para ser agora. Não valia a pena andar aqui a sofrer antes do tempo. Mas não vou mentir a dizer que no ano passado quando via os dias passar e quando chegava a data em que sabia que era suposto sair um vídeo, em que ia revelar uma das músicas, não ficava um bocado triste. Ficava, claro que ficava.

Tinha esta dúvida: se a impaciência foi tanta que chegou a pensar lançar o disco em algum momento, ao longo deste ano.

Às vezes tinha vontade de mostrar. Também porque havia outra questão. Tu enquanto jornalista podes ter uma coisa a dizer hoje mas amanhã já terás outras coisas a dizer. E no dia seguinte, outras ainda. No dia-a-dia podemos não dar por isto mas passados alguns meses notas que já te tornaste outra pessoa, mudaste de ideias em relação a algumas coisas, aprofundaste as tuas ideias sobre outras [coisas], agudizaste os teus valores.

Pensava às vezes: será que aquilo que estou ali a dizer ainda é aquilo que vou querer dizer daqui a três ou quatro meses? No ano passado andávamos um bocado assim: ‘será que podemos fazer isto para a semana, daqui a dois meses?’. Não sabíamos. O que sabia era isto: no dia em que lançasse a primeira música, o comboio começava a andar e não parava. Isso sabia. Quando a primeira música [“Louca”] ficou disponível à meia-noite em todas as plataformas… confesso que não dormi [risos].