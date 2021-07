Quando fala sobre as eleições presidenciais no Brasil, marcadas para 2022, Gleisi Hoffmann, deputada federal e presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), não vislumbra outra hipótese se não Lula da Silva ser o candidato do partido. No entanto, como a própria diz em entrevista ao Observador, o ex-Presidente ainda não decidiu se vai ou não concorrer novamente ao Palácio do Planalto, sendo que essa decisão deverá ser tomada “em meados do segundo semestre” deste ano. “O partido tem uma unidade grande e total em torno do nome do Lula. Achamos que é o melhor candidato”, garante.

Para Gleisi Hoffmann, o ambiente político está a mudar no Brasil, conforme comprova o aumento da rejeição ao Presidente Jair Bolsonaro, que atingiu máximos desde o início do mandato. Nesse sentido, e com o avançar da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 e com o aumento da contestação na ruas, acredita que o impeachment contra o atual Presidente possa avançar, embora não adiante um prazo para que tal aconteça. Sobre se o PT está mesmo comprometido com o impeachment, numa altura em que Lula da Silva continua a ganhar pontos graças à queda a pique de Bolsonaro, é assertiva: “Não há saída para o Brasil sem a saída de Bolsonaro daquela cadeira. O PT não aposta no quanto pior melhor.”

A presidente do PT, absolvida em 2018 de acusações de corrupção, não poupa críticas a Sérgio Moro e à Operação Lava Jato, afirmando que o seu partido foi vítima de “perseguição”, embora políticos de outros partidos, como Eduardo Cunha (um dos responsáveis pela destituição de Dilma Rousseff), também tenham sido julgados e condenados nesse processo. Apesar dos ex-ministros do PT condenados por corrupção, Gleisi Hoffmann considera que o partido não precisa de “fazer nenhuma catarse”. “Ninguém do PT teve enriquecimento ilícito, ninguém do PT roubou para enriquecer, ninguém do PT colocou conta no exterior. Isso eu desafio qualquer um a mostrar”, atira.

Quanto à estratégia para os próximos tempos, Gleisi Hoffmann garante que o PT vai continuar a procurar o diálogo com outros partidos, não só de esquerda mas também de centro. Se isso se irá traduzir em alianças eleitorais futuras, diz que ainda é cedo para saber. A prioridade, garante, é “derrotar o bolsonarismo e as atitudes autoritárias de Bolsonaro”.

Foi um dos rostos do super impeachment contra o Presidente Jair Bolsonaro apresentado na semana passada na Câmara dos Deputados. O que é que este pedido de impeachment traz de novo em relação aos 120 pedidos que foram entregues antes?

Exatamente a união das forças que apresentaram os pedidos separadamente. Nós fizemos uma assembleia com os proponentes desses mais de 120 pedidos de impeachment, tanto entidades como partidos políticos, autoridades, lideranças e pessoas físicas, e decidimos que faríamos um esforço jurídico e político para fazer uma peça só, mostrando que todos ali concordavam com tudo o que foi exposto nessas peças de impeachment. Organizações de juristas aqui do Brasil — Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e Grupo Prerrogativas — fizeram um esforço jurídico no sentido de compilar todos os crimes que foram apontados contra Bolsonaro nos impeachments protocolares. Crimes comuns que têm correspondência na responsabilidade do Presidente da República. E nós, dos partidos políticos, fizemos um esforço para unificar a ação política de todas as entidades e de todos aqueles que tinham apresentado impeachment, inclusive de parlamentares que não são da oposição clássica de Bolsonaro, que é a oposição do campo da esquerda e do centro-esquerda. Nessa unidade, fizemos um movimento político e jurídico que eu considero muito importante.