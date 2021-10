Em menos de três horas, o jogo virou do avesso. Às 17 horas, os conselheiros nacionais do PSD receberam nas caixas de correio eletrónico a proposta da direção social-democrata (abençoada por Rui Rio, naturalmente) de marcar eleições internas para 4 de dezembro. Os jornais apressaram-se a dar a notícia. Sem que nada o fizesse prever, às 18h37, os jornalistas foram convocados pela assessoria do PSD para uma conferência de imprensa de Rui Rio, no Parlamento, para dali a sensivelmente 35 minutos. Tema? Nunca revelado.

Finalmente, alguns minutos depois das 19h15, o líder social-democrata dizia finalmente ao que ia: atendendo ao possível chumbo orçamental da esquerda e ao inevitável cenário de eleições antecipadas (Marcelo dixit), Rio tinha para propor ao partido o adiamento das eleições internas no PSD até que a situação política ficasse clarificada. Por outras palavras: o PSD suspendia as diretas até ver se o Governo de António Costa caía ou não.

O golpe de Rio apanhou (quase) todos de surpresa. Incluindo aliados. Uma hora antes da conferência de imprensa do líder social-democrata, quando os jornalistas não tinham sido sequer convocados, dois membros da direção de Rui Rio explicavam, separadamente e em conversa com o Observador, as vantagens de ir a votos a 4 de dezembro — os ventos favoráveis das autárquicas, a diminuição do espaço de manobra de Paulo Rangel, o mais do que provável adversário, e, vencidas as eleições, a devolução do foco ao partido em fazer oposição ao Governo de António Costa. Esses mesmos dois membros da direção de Rio desconheciam a existência de qualquer conferência de imprensa ou possível alteração de planos.

As tropas de Rangel foram apanhadas ainda mais desprevenidas. As suspeitas, aliás, começaram a surgir assim que souberam que Rui Rio ia dar uma conferência de imprensa, e logo na véspera do Conselho Nacional do partido. Quando perceberam o plano do líder social-democrata, os sinos tocaram a rebate e foi tempo de começar a estudar o contra-ataque, noite dentro, até bem tarde, por telefone e não só.

A estratégia de Rio começou a ganhar forma assim que o PCP anunciou que votaria contra o Orçamento do Estado para 2022 se os socialistas nada fizessem. Inicialmente, tudo foi encarado como sendo o velho ritual orçamental: Jerónimo de Sousa dramatiza, António Costa oferece contrapartidas, os comunistas deixam passar o documento, o PS garante a estabilidade governativa, o PCP reclama os ganhos de causa, os socialistas seguram um parceiro instrumental.

Foi assim sempre, em particular no último Orçamento, já depois de o Bloco de Esquerda ter saltado para fora da ‘geringonça’. Baralhando e dando de novo: aos olhos do PSD, o PCP estava a fazer bluff, ainda que, pela primeira vez, tivesse usado a expressão “voto contra” — facto que não passara despercebido. No mínimo, julgava a direção social-democrata, a parada para o PS estava mais alta; mas António Costa ia acompanhar com naturalidade.