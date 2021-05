Enquanto João Paulo II era transportado de urgência para a Policlínica Gemelli, o universo católico, em choque, temia o pior. Em 1978, o Papa João Paulo I morrera ao fim de apenas 33 dias no cargo — e a morte, ocorrida durante a noite em circunstâncias misteriosas, dera origem a inúmeras teorias da conspiração (das profecias de Nostradamus à intervenção da loja maçónica ilegal P2 com o objetivo de impedir a divulgação de alegadas irregularidades nas finanças do Vaticano). Menos de três anos depois da morte de João Paulo I, um segundo atentado à vida de um papa seria demasiado difícil de suportar para os fiéis.

Contudo, o atentado não foi bem sucedido. As balas que atingiram João Paulo II fizeram-no perder muito sangue, mas ao fim de duas semanas no hospital os médicos declararam que o Papa já não corria perigo de vida. Ainda internado, João Paulo II declarou que tinha perdoado o autor dos disparos. Numa mensagem gravada pelos microfones da Rádio Vaticano e depois transmitida nos altifalantes da praça de São Pedro, onde o Papa não pôde ainda comparecer nos dias seguintes ao atentado, João Paulo II afirmou: “Peço pelo irmão que me feriu, a quem perdoei sinceramente”.

Expectavelmente, a cúpula da Igreja Católica não tardou a procurar significados mais profundos no atentado à vida de João Paulo II. A data do atentado — 13 de maio — dava que pensar. Dois meses depois do ataque, o Papa polaco, já recuperado, pediu à Congregação para a Doutrina da Fé (o organismo da Igreja que sucedeu à Inquisição) que lhe trouxesse um dos documentos mais bem escondidos do arquivo do Santo Ofício. O documento chegou-lhe em julho de 1981, em dois envelopes: num primeiro, branco, um texto escrito em 1944 pela irmã Lúcia de Jesus, religiosa portuguesa que fora uma das videntes de Fátima em 1917; no outro, de cor laranja, a tradução do texto da irmã Lúcia para italiano. A terceira parte do “segredo de Fátima”, revelação profética atribuída à própria Virgem Maria, continuava oculta nos arquivos do Vaticano. Poderia o atentado contra João Paulo II ser a concretização da profecia de Fátima? E quem estaria por trás do crime? As teorias viriam a multiplicar-se — sem que, até hoje, tenha sido possível apurar exatamente o que aconteceu naquele dia.

A profecia de Fátima

É preciso recuar um século e situar Fátima no tempo. Em maio de 1917, três crianças pastoras da minúscula aldeia de Fátima, no concelho de Ourém, disseram ter avistado e interagido com a Virgem Maria enquanto acompanhavam o rebanho nos pastos, num lugar deserto chamado Cova da Iria. A visão da figura bíblica da mãe de Jesus pediu às crianças que rezassem o terço e mandou-as regressar àquele lugar durante seis meses, no dia 13 de cada mês, e prometeu-lhes que lhes revelaria um conjunto de profecias — e que, se acreditassem e rezassem pela conversão dos pecadores, a guerra terminaria e os inimigos da Igreja seriam derrotados.

Os relatos das aparições foram recebidos com enorme desconfiança na aldeia de Fátima, mas atraíram de imediato fiéis de todo o país em busca de curas e remédios operados pelos videntes que diziam ter visto Nossa Senhora. As autoridades civis republicanas lutaram duramente para conter o fenómeno, chegando mesmo a deter as três crianças no dia 13 de agosto de 1917, para impedir que se deslocassem à Cova da Iria e promovessem um ajuntamento religioso.

O contexto histórico é fundamental para entender o momento de Fátima. Em Portugal, a monarquia católica tinha caído apenas sete anos antes e a recém-implantada república era fundamentalmente anti-clerical — pelo que um fenómeno de piedade popular como o que ameaçava formar-se em torno de Fátima era inadmissível para as autoridades laicas. A nível global, a Primeira Guerra Mundial, mesmo não tendo incluído conflitos armados em território português, ceifava a vida a centenas de soldados portugueses enviados para a guerra em nome da afirmação e do prestígio da república. As famílias, tradicionalmente católicas, ansiavam pelo regresso dos filhos e maridos — e voltavam-se habitualmente para a fé. Aliás, os próprios pastorinhos de Fátima tiveram irmãos soldados enviados para a guerra, pelo que conheciam bem o drama pessoal de quem buscava na fé católica o consolo e a esperança no fim da guerra e no regresso dos familiares. Em simultâneo, naquele ano de 1917, a Rússia mergulhava no período da revolução que viria a culminar com a instauração do regime socialista soviético.

Só assim é possível compreender o célebre “segredo de Fátima”, o nome dado à revelação profética que a Igreja Católica acredita que aconteceu na Cova da Iria naqueles meses de 1917. Segundo os relatos da irmã Lúcia, a única dos três videntes que sobreviveu para contar o que aconteceu, e que foram validados pelo próprio Vaticano, a aparição de Maria teve como objetivo central a revelação de uma mensagem com três partes. A primeira foi uma visão do inferno: Maria terá mostrado aos três pastorinhos uma imagem tenebrosa do inferno, onde os pecadores ardiam eternamente entre chamas e demónios. A segunda foi o remédio para evitar que os pecadores acabassem no inferno: o mundo deveria tornar-se devoto do Imaculado Coração de Maria para que a guerra acabasse. Todavia, se as ofensas a Deus continuassem, eclodiria uma nova guerra, que deveria ser impedida com a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Os detalhes descritos pela irmã Lúcia nas memórias que publicou na década de 1940 sempre foram controversos, uma vez que incluíam profecias que podiam ser consideradas post-eventum — ou seja, descritas já depois de o profetizado se ter confirmado. A Igreja Católica, por seu turno, tem confirmado a veracidade das profecias, embora alerte para o seu carácter simbólico.