As outras ordens profissionais têm bastonário e esta tem um presidente.

É a única. Tenha ideia de que os arquitetos, quando da fundação da Ordem [1998], terão pensado no bastão como uma coisa do século XIX, que hoje não faz muito sentido, é um pouco clerical, para certas cerimónias. Não temos nem bastão nem traje próprio para o presidente da Ordem.

Ou seja, é uma classe que rejeita certas formalidades.

É, é. A arquitetura e os arquitetos representam uma forma de conhecimento e uma profissão muito particular. O curso de arquitetura tem um perfil generalista e completamente transdisciplinar. A formação abrange estética, teoria do conhecimento, filosofia, antropologia, sociologia, história, mais as técnicas, tecnologias, os materiais de construção, as questões da sustentabilidade, etc.

É isso que explica a informalidade?

Sim, porque no fundo o exercício da profissão faz-se num ambiente de diálogo que se tem alimentado de informalismo. Informalismo social. Depois o mundo do arquiteto é o mundo da forma construída, do edifício, do espaço. Tudo isto converge numa coisa chamada projeto, que é um processo de escolhas, de caminhos, a partir de um programa, de um sítio em que esse projeto se vai inserir. Temos de trabalhar com um sistema contínuo de vai e vem, que recorre a muitos áreas de conhecimento para se concentrar na síntese. O projeto implica ir eliminando hipóteses para criarmos um objeto, um edifício, um espaço qualificado. Se nos ficássemos pelas especialidades, nunca conseguiríamos fazer a síntese. O projeto representa uma visão holística ou globalizante. Passar do projeto à obra é uma coisa de grande responsabilidade, porque uma vez construída a obra fica normalmente por um tempo muito mais longo do que a vida do próprio arquiteto. Isto quer dizer que ela vai interagir com uma sociedade, com um dono, com os cidadãos, o público… A arquitetura inscreve-se no território da cidade, através do artifício, e vai-se medir com as preexistências, com séculos de história ou com a natureza.

Diz “artifício” porque os projetos nascem da mente do arquiteto?

É uma construção mental plasmada em desenho. Costumo dizer que o projeto de um edifício é um caminho de escolhas. A centralidade das decisões do projeto tem de estar de facto na arquitetura e no arquiteto. É ele que tem de fazer as escolhas a partir dos inputs que recebe, sejam as questões da sustentabilidade sejam, até, as questões que agora apareceram por causa da vivência traumática da covid-19. As pessoas foram obrigadas a estar em casa, vivem em casas em que já viviam há muitos anos, mas o facto de estarem confinadas provocou reações psíquicas que as levaram a descobrir imensas coisas boas e más da própria casa onde vivem.

As pessoas mais pobres e as classes médias terão sido das mais penalizadas, porque vivem em casas pequenas, exíguas.

Há quem não tenha opção, as pessoas vivem em casas pequenas porque não têm dinheiro para casas maiores. Porque é que os arquitetos estudam sociologia e depois trabalham com os sociólogos? A sociologia desenvolve estudos desde há muito tempo sobre os parâmetros mínimos. Há um famoso indicador, é uma coisa dos anos 60, que diz que a habitação mínima deve ter pelo menos 14 metros quadrados por habitante, grosso modo. Se moram três pessoas na casa, a área mínima é de 42 metros quadrados. Mesmo assim, é muito pouco. Considera-se que abaixo deste limiar as condições são deficitárias para uma vida com alguma qualidade.

Porque é que as casas são tão pequenas e caras?

Isso não tem só a ver com a arquitetura. Diria até que não tem sobretudo a ver com a arquitetura. Os arquitetos não fazem nada se não tiverem um cliente, um encomendador. A não ser que seja a sua própria casa. Tive de chegar aos 70 e tal anos para conseguir pela primeira vez fazer um projeto para uma casa minha. Era uma casa da minha família, agora é minha, em São Pedro de Moel. Como tenho o luxo de ter uma segunda casa e como, apesar de o atelier estar ativo, toda a gente está em casa a fazer teletrabalho, passo a maior parte do tempo em São Pedro de Moel, muitas vezes à frente de um ecrã a trabalhar. Depois foi a campanha para as eleições na Ordem, tive de fazer reuniões atrás de reuniões através do Zoom. Se calhar, vamos ter de continuar, também na Ordem, a trabalhar com teleconferência. A covid veio pôr em evidência um método de trabalho que já era óbvio. Temos projetos em Itália e na Suíça, eu viajava muitas vezes porque toda a gente queria a presença física nas reuniões. Chega-se hoje à conclusão de que muitas das viagens eram desnecessárias. Hoje até fazemos acompanhamento de obras à distância. Quem está na obra, a fiscalização e o construtor, mete uma câmara no capacete e mostra as coisas. Quando é muito importante, vamos pessoalmente, claro.