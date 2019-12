Um grupo de velhos à espera da morte. Dito curto e grosso é isto que gira em torno da terceira parte de “O Nosso Desporto Preferido”, tetralogia de Gonçalo Waddington que conhece “O Futuro Próximo”, a partir do próximo dia 5 de dezembro, no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa. É uma distopia com direito a grande líder, com desejo de eternidades, que faz saltar os interruptores de assuntos como a eutanásia ou aquilo que se espera encontrar do lado de lá.

Mas bom, essas conjunturas são só para arranque de conversa. Gonçalo Waddington é uma das pessoas mais interessadas e conhecedores de assuntos vários com quem já nos cruzámos. Muitas das suas respostas começam com “no outro dia li uma notícia que”, “vi uma publicação de um gajo no twitter”. É um poço de referências que o próprio tenta camuflar para fugir do epíteto de name-dropper. Mas nem por isso. Chamemos as coisas pelos nomes. Gonçalo Waddington é um nerd. Perguntem-lhe sobre astrofísica, a ver se não querem virar astronautas. É, acima de tudo, um apaixonado pela conversa e um homem de princípios e que, como tantos outros, coleciona uma série de irritações. Quem não lhe entende o sarcasmo, sobretudo nas redes sociais, talvez possa ficar para ler as próximas linhas.

A primeira fase da infância foi passada na floresta, na Venezuela, onde os pais trabalhavam na construção de uma barragem. Depois instalar-se na Portela, Lisboa, onde viveu aquele centro comercial que tanto diz a tanta gente. E seguiu para a zona de Oeiras, Carcavelos e Cascais, onde se tornou sócio de todos os clubes de vídeo e viu cinema independente de vários pontos do globo (já por ali dava indícios de geek). Certo dia, quando um amigo entrou com uma T-shirt a dizer “Escola Profissional de Teatro de Cascais”, ligou-se um outro interruptor para Gonçalo Waddington. E ainda bem que não desistiu quando lhe disseram que não tinha voz para ser ator. Diz que gosta de estar perante contrariedades. Que lhe apareçam mais. Sem maldade, claro.

Este “O Futuro Próximo – O Nosso Desporto Preferido” é o terceiro capítulo de uma tetralogia que tem como base a evolução humana como espécie universal. Isto veio de onde?

Apareceu algures em 2014, quando acabei a primeira peça que escrevi e encenei e que se chamava “Albertine, o Continente Celeste”. Aquilo era a partir do Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, inventei uma espécie de Proust para espraiar sobre as questões do tempo, o tempo da memória, psicológico, mas também o tempo físico. Hoje em dia, o Marcel Proust seria um tipo informadíssimo, imagino que ele consumiria toda esta nova astrofísica e mecânica quântica. Nessas pesquisas li uma data de livros e um deles era o Time Reborn, do Lee Smolin, e o que ele diz é que, a uma dada altura, o tempo não era um fator, não existia, era uma perceção mental, ainda que depois, mais à frente, tenha renascido muito devido à mecânica quântica. A segunda lei da termodinâmica, julgo eu, diz que existe uma coisa chamada “entropia”, que é a tendência das coisas para se desorganizarem. Epá, pronto, estou a falar muito, mas é para contextualizar.

Sem problema.

Ao ler essas coisas todas deparei-me com a Escala de Kardashev, um cientista russo que faz uma previsão da tua evolução civilizacional, mas com base nos progressos de consumo de energia. Ele diz que uma civilização do tipo 1 tem uma língua comum, tem um meio de comunicação único entre toda a gente, já consegue prever e tirar uso de todos os fenómenos meteorológicos. E nós já temos uma língua comum, que é o inglês, um meio de comunicação comum que é a internet, estamos quase a dominar todos os fenómenos meteorológicos. Uma civilização do tipo 2 já vai buscar energia à própria estrela, e uma civilização do tipo 3 já é intergalática. Por essa altura também li vários livros do Houellebecq e li ainda O Admirável Mundo Novo, do [Aldous] Huxley. Ou seja, tudo o que vemos como distópico deixa de ser assim tão distópico. Basta pensar no Elon Musk e outros malucos com muito dinheiro que estão a investir biliões em investigação aeroespacial.

Antes que isto acabe, não é?

No outro dia li uma entrevista do Terry Gilliam [realizador, ex-Monty Python] onde o gajo dizia uma cena gira, que se calhar era dar o poder aos gajos que são pró-vida e serem eles a escolher quem é que morre, quem é que fica e quem é que vai. Bom, a minha personagem neste espectáculo, o Michel, tem uma entrada num veículo especial, vem com um roupão, mesmo com uma roupa à grande líder. E no outro dia o Trump postou uma fotografia linda que é o Rocky Balboa com a cabeça dele. Mais distópico que isto é impossível. Portanto, a minha peça não é assim tão estúpida quanto isso. Há ali umas brechas sobre liderança, sobre arrastar coisas.

Ao mesmo tempo em que tem, no espectáculo, o tópico da evolução, também há o espectro da morte. São indissociáveis?

Estes mesmos tipos de que estamos a falar são os que estão a investir rios de dinheiro para que nos possamos preservar, como é que não envelhecemos. Este espectáculo é também uma brincadeira com a ciência e com a própria arte, há cem anos a física experimental não tinha maneira de comprovar, era até gozada, pensemos em cientistas que morreram, que queimaram as pestanas por uma causa e que, se calhar, antes de morrerem pensaram…