Para um miúdo no início da década de 90, o nome “Goodfellas” começou por ficar na memória como um grande, um impressionante, um epá-isto-também-já-é-demais, fracasso. Só mais tarde nos haveríamos de aperceber que não era um acontecimento assim tão raro, mas, naquela noite de Óscares, ver um filme que se destacava dos outros pelo nome engraçado, que percebíamos deliberadamente mal escrito, e pela igualmente orelhuda versão portuguesa – “Tudo Bons Rapazes” – ser sucessivamente nomeado e logo ignorado, categoria após categoria, não poderia ser bom sinal. Os locutores insistiam que era dos favoritos, e que já tinha ganhado este e aquele prémio, e que agora é que era, mas nunca era. Das seis nomeações com que entrara, saiu, ia alta a madrugada deste lado do mundo, com apenas uma vitória: a de Melhor Ator Secundário, que Joe Pesci aceitou com o sexto discurso mais breve da história da Academia:

“É uma honra. Obrigado.”

Então, quem é que ganhou nesse ano?, pergunta o leitor e pergunta muito bem. Ganhou – ou melhor, limpou – “Danças com Lobos”. Sim, estes eram os dias em que Kevin Costner era a maior estrela do mundo. É importante lembrar estas coisas numa época em que pensamos que vivemos, talvez, os tempos mais absurdos das nossas vidas. É certo que não são fáceis, mas, em 1991, deram sete óscares a “Danças com Lobos”. Ah, pois é.

Antes de avançarmos mais, convém dizer o seguinte: este foi só um dos mais extraordinários anos da longa história de Hollywood. É que não são só os 30 anos de “Goodfellas” que celebramos em 2020 (foi revelado a o mundo a 9 de setembro de 1990, no Festival de Veneza). São os 30 anos da terceira parte de “O Padrinho”, do maravilhoso “Awakenings” (outro com Robert De Niro – e era por esse que ia nomeado), de Gérard Depardieu inesquecível em “Cyrano de Bergerac”, de Tim Burton a abrir o seu livro mágico com “Eduardo Mãos de Tesoura”, de “Wild at Heart” de David Lynch. Mas foi também o ano de “Pretty Woman”, de “Ghost – O espírito do Amor”, de “Dick Tracy”, de “Total Recall”, de “Caça ao Outubro Vermelho”, de “Dias de Tempestade”, do estranho “Hamlet” de Franco Zeffirelli e Mel Gibson, do segundo “Young Guns”, de “Sozinho em Casa”, gente! 1990 não foi bem um ano, foi uma década inteira. Foi o clube de vídeo de uma geração.

Pois, mas e “Goodfellas”? “Goodfellas” que muitos dos mais importantes críticos norte-americanos tinham eleito melhor do ano. Que levara de Londres cinco Baftas. Que o American Film Institute classifica hoje como segundo melhor filme de gangsters de sempre (entalado entre os dois primeiros “Padrinhos”). Que a revista Empire votou em 2006 sexto melhor filme de sempre e a Total Film, em 2005, melhor-filme-de-sempre-ponto. Que alguns acham o melhor Scorsese de todos os tempos (não iríamos tão longe). “Goodfellas”, que já tinha recebido cinco nomeações aos Globos de Ouro para nada, não conseguiu sequer o Óscar de melhor realização (ainda estávamos longe de “The Departed” e do ano em que Hollywood finalmente faria um mínimo de justiça a Marty), ou de melhor edição (embora o trabalho de Thelma Schoonmaker aqui seja hoje consensualmente considerado como uma das melhores montagens de sempre). Ray Liotta, que é, provavelmente, o primeiro rosto que nos vem à cabeça quando pensamos no filme, não foi sequer nomeado, num ano que seria o de Jeremy Irons, por “Reveses da Fortuna”.

E foi então, ou melhor, um pouco depois, quando vimos o filme, que compreendemos o que, ao longo dos anos, se tornaria tão óbvio: que os bons raramente vencem. Mesmo que, neste caso, os bons fossem os maus.

Bons rapazes

“Goodfellas”. Ray Liotta, aliás, Henry Hill, explica no voice-over que conduz todo o filme: foi a expressão com que sempre se descreveram. A expressão que enunciava um tipo de confiança: é um bom rapaz, um tipo ajuizado, um “wise guy”, que era o título do livro original do jornalista Nicholas Pileggi e que deveria ter sido o título do filme não tivesse Brian de Palma, o mestre da cópia, mas, desta feita, insuspeito de culpas, lançado outro, poucos anos antes, chamado “Wise Guys”. Mas, afinal, que bons rapazes eram estes?