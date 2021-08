“Já tira selfies como o Presidente da República, já viu?” A pergunta é recebida pelo homem de camuflado com os braços abertos, como quem diz que já sabe o que vem daquela provocação atirada pelo Observador. Gouveia e Melo já ouviu o repto mais do que uma vez, mas: “Eu gosto de ser militar”. Também não tem de deixar de ser, o general Ramalho Eanes… De novo uma provocação e de novo o corpo do vice-almirante tomba ligeiramente para trás, numa gargalhada. Mas lá vai desfiando que, sem qualquer gosto pela política, tem ali no bolso esquerdo do peito do seu camuflado um pequeno caderno onde vai escrevendo “as memórias deste período fantástico”.

Para quem não está familiarizado com as lides, sabe muito da poda: dirige-se aos jornalistas com um simpático “vejam lá se não têm mais perguntas ou se precisam de mais alguma coisa” e alinha bem as palavras quando as câmaras ligam outra vez para gravar mais uns acrescentos: “Entrei aqui e aqueles aplausos tiraram-me uns certos meses de cansaço”.

Sobre o livro, começou no início da pandemia, quando já estava nas equipas de planeamento, e já vai no terceiro caderno. Este é mais pequeno do que os outros. Abre-o para as câmaras registarem. Está cheio de apontamentos em letra miudinha. “Registo os eventos mais importantes. As coisas positivas. Sou orientado para as coisas positivas. As negativas só faço uma nota”. É assim que lá deve constar a manifestação da semana passada, onde foi recebido por protestos de negacionistas. O aplauso de hoje, diz, “é uma resposta ao que aconteceu na semana passada”. Revela que ficou “magoado” com o que ouviu: “A palavra genocida toca-me profundamente porque tenho origem judaica”.