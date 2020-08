João Costa Pinto prefere não “fulanizar” mas percebe-se, em entrevista à Rádio Observador, que está a falar sobretudo do ex-ministro das Finanças Mário Centeno. “Nos últimos dois anos, fui chamado quatro vezes” pelo Governo para dar a sua visão sobre os problemas no Montepio Geral. E, também, para falar sobre as “soluções sólidas que devem ser procuradas” e que, na ótica do ex-vice-governador do Banco de Portugal, irão “mais tarde ou mais cedo levar à necessidade de mobilização de recursos [públicos]”.

Em entrevista à Rádio Observador, Costa Pinto, que é membro do conselho geral da mutualista, considera que “há no grupo Montepio quem continue numa posição de negação, a encontrar argumentos para negar a natureza dos desequilíbrios e das dificuldades”. “Eu, pessoalmente, tenho pena que existam essas posições ou atitudes de negação quando estamos perante problemas reais… e problemas que a experiência indica que ou são resolvidos ou nunca se resolvem por si – pelo contrário, agravam-se“.

O primeiro-ministro, António Costa, disse em 2018 no parlamento que o Estado faria “tudo para proteger aqueles que confiaram as suas poupanças” à mutualista Montepio. Mas, por regra, este é um tema a qual têm fugido todos os governantes com responsabilidades na matéria – até Mário Centeno, que numa recente audição parlamentar foi questionado várias vezes sobre o tema Montepio e fez ouvidos moucos.

Essa foi uma audição a Centeno relativa à nomeação para governador do Banco de Portugal. Costa Pinto, próximo de Carlos Costa e autor do famoso “relatório Costa Pinto” sobre as falhas do banco central no colapso do BES, defende que Mário Centeno é alguém com “uma experiência profissional e uma preparação adequadas” – e não faz sentido falar em incompatibilidades ou conflitos de interesse pelo facto de ter sido ministro das Finanças, defende.

[Veja o essencial da entrevista a João Costa Pinto:]

Isolar o BES do GES. “A ideia do ring-fencing, de facto, não funcionou”

A acusação a Ricardo Salgado e a outras personalidades do universo BES sai precisamente na altura em que termina o mandato de Carlos Costa no Banco de Portugal. Costa Pinto, sendo próximo de Carlos Costa, considera que ele sai do cargo de consciência tranquila de que fez tudo o que podia para evitar aquilo que aconteceu com o BES?

Eu penso que só o próprio é que pode responder. De uma coisa eu estou convencido: o governador que está de saída sempre procurou atuar em função de um entendimento pessoal do que eram os melhores interesses para o Banco de Portugal, para a estabilidade do sistema financeiro e, portanto, para o país. Isso, estou convencido de que sim. É justo ter presente que este governador exerceu as suas funções ao longo de uma década, que termina agora, que foi talvez a mais difícil e complicada década já atravessada pelo sistema bancário português. E uma questão que é poucas vezes referida é que a crise do Grupo Espírito Santo e a crise do BES deram-se no momento em que havia uma alteração estrutural no quadro jurídico-regulamentar e político da Europa do euro, com a criação da União Bancária.

Mas isso tirou ferramentas ao governador, colocou-o numa posição de maior passividade?

Eu acho que não devemos falar do governador. Devemos falar da instituição Banco de Portugal. É evidente que o governador tem um estatuto muito especial no contexto da instituição, como sabemos. É um órgão social com funções e capacidades próprias, ao lado do órgão social conselho de administração (a que ele preside). A União Bancária alterou a capacidade dos países-membros da zona euro, tanto dos governos como dos bancos centrais, de autonomamente resolverem certo tipo de problemas. Houve responsabilidades e poderes que passaram para a área do BCE, da supervisão única e do mecanismo de resolução.