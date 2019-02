A queixa contra o padre Luís Mendes, que agora cumpre na Guarda uma pena de dez anos de cadeia por abuso sexual de menores, chegou à PJ em 2012, pelas mãos dos pais de quatro seminaristas do Fundão. Quatro anos antes, porém, o caso já tinha sido denunciado ao Ministério da Educação por email — mas foi completamente ignorado. Nessa mensagem, Pedro, que era aluno do sacerdote num externato, dava conta de que o padre responsável pelo seminário do Fundão abusava sexualmente de crianças.

A decisão de denunciar o caso, em 2008, não foi fácil para Pedro. O jovem demorou cerca de quatro meses a tomá-la. Durante esse tempo, passou noites inquieto e sem dormir, com um “aperto no peito” que não passava.

Conhecera o padre Luís um ano antes, quando tinha 16 e frequentava um externato no Fundão. O padre era o seu professor de Religião e Moral e a maneira informal como comunicava levou-o a criar rapidamente uma relação de confiança com ele. O próprio padre Luís diria mais tarde, em tribunal, que a sua maneira de ser sempre tinha sido descontraída e que as pessoas viam e continuavam a ver nele alguém em quem podiam confiar, com quem podiam falar. Foi assim que Pedro chegou a partilhar com o sacerdote alguns problemas que enfrentava em casa e as preocupações por causa da sua relação com a namorada.

Segundo o acórdão que condenou Luís Mendes, o sacerdote tinha, no entanto, uma forma constrangedora de o acarinhar nesses momentos. Era frequente dar-lhe “beijos nas faces”, ainda que Pedro não atribuísse grande importância a isso. Até que um dia, pelo Natal, o padre convidou-o a visitar o seminário do Fundão, onde trabalhava e pernoitava, para ver o presépio iluminado. O jovem aceitou e foi. Luís Mendes convidou-o, de seguida, a ir ao quarto para conversarem e, enquanto lhe perguntava como estava, beijava-o na face. Assim que o padre o abraçou, Pedro pediu para ir embora.

Nos meses seguintes, as conversas tornaram-se mais esquivas. Pedro chegou a ir ao seminário, mas apenas para jogar futebol com os amigos. Até àquele dia de julho de 2008. Estava de férias e queria usar a internet para falar com a namorada. Então, aceitou o convite do padre para o fazer a partir do seu computador. Tocou à campainha do seminário, foi recebido por ele e esteve sozinho no seu escritório. Mas depois, segundo conta, Luís Mendes apareceu e pediu-lhe um abraço: “Já tinha saudades dos teus abraços”, disse, segundo se lê no acórdão do tribunal do Fundão.

“De seguida, encostou-o à porta e, enquanto o abraçava, começou a beijá-lo nas faces, dizendo que já tinha saudades dele”, escreveram os juízes. Pedro ainda tentou resistir, disse que queria ir embora, mas o padre forçou-o “e, enquanto o empurrava contra a porta, meteu a sua mão esquerda dentro das calças e boxers do ofendido e começou a acariciar-lhe o pénis, enquanto continuava a beijar-lhe as faces”. Pedro conseguiu libertar-se, abriu a porta e fugiu.

Em tribunal, Luís Mendes chegou a admitir ter pedido um abraço ao rapaz, mas negou sempre ter-lhe tocado nos genitais.

A partir daquele momento, tudo mudou. Pedro debatia-se todos os dias com o que tinha vivido e com o medo de contar a alguém — e de não acreditarem nele. Para justificar o silêncio, explicou que, naquela altura, só lhe apetecia desaparecer.

Terminadas as férias, era altura de regressar ao externato, mas o rapaz não tinha vontade de voltar a enfrentar o padre. A namorada acabou por convencê-lo a expor o caso à direção do externato católico. Seria a primeira denúncia. Era setembro de 2008. Segundo o testemunho da namorada de Pedro em tribunal, a rapariga ainda chegou a entrar na sala do professor Francisco Gaspar para apoiar o jovem na conversa, mas acabaram por pedir-lhe que saísse.

Esperava-o à porta quando Pedro saiu a chorar. O namorado contou-lhe que iria ser dispensado das aulas de Religião e Moral, lecionadas pelo padre abusador, e ela pensou sempre que ele tinha contado o que acontecera. Mas no processo, consultado pelo Observador, percebe-se que existem duas versões desta conversa entre o professor e a vítima. Pedro garante que lhe contou tudo sobre os abusos, mas que ele não acreditou. Já o docente assegura que o aluno apenas lhe disse que não queria continuar a ir àquelas aulas porque tinha tido um desentendimento, que não detalhou, com o padre Luís Mendes. E que, um dia, o professor perceberia as razões daquele problema.