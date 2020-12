Portugal deu ordem para suspender a importação de resíduos para tratamento ou depósito em território nacional em maio deste ano. A instrução, que vigora até ao final do ano, tem como objetivo salvaguardar a capacidade nacional de instalações, num quadro da pandemia e para responder às crescentes importações deste material.

A suspensão não se aplicava a resíduos que já tivessem entrado em território nacional ou águas territoriais portuguesas. No entanto, não foi a tempo de evitar a chegada a Portugal de quase 3,6 mil toneladas de resíduos oriundos de Itália, acomodados em 144 contentores que aportaram a Leixões (36) e a Sines (108). No cumprimento da ordem de suspensão, a Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT) e a APA (Agência Portuguesa do Ambiente) impediram o desembarque destes resíduos, que tinham como destino aterros e ou tratamento da responsabilidade de várias empresas portuguesas.

No entanto, e apesar das boas intenções por detrás da política de fecho do país a resíduos estrangeiros, a decisão do Governo acabou por criar um problema sobre o que fazer ao lixo vindo de Itália. As autoridades ativaram os mecanismos previstos no regulamento comunitário para situações de transferências que não foram concluídas, com o objetivo de levar as autoridades de expedição a retomarem os mesmos, o que neste caso envolveria o regresso a Itália ou o envio para outro local.

Mas, confirmou fonte oficial do Ministério do Ambiente e Ação Climática ao Observador, “não foi possível alcançar um acordo”. Face a esta situação, o “Estado português tem que assegurar o envio dos resíduos para destino final adequado, tendo neste sentido identificado soluções alternativas aos destinos originalmente planeados”. E é esta alternativa passa por assumir os custos com o armazenamento nos portos e posterior tratamento e/ou deposição dos resíduos em território português, como estava previsto antes da suspensão. Só que a fatura já não será paga pela entidade italiana que os enviou, mas pelo Estado português, e indiretamente pelos contribuintes.

Em causa, e segundo esclareceu a mesma fonte, estão resíduos classificados com o código 19.12.12 na Lista Europeia de Resíduos, onde se incluem as misturas de materiais do tratamento mecânico de resíduos não perigosos. O destino era aterros de resíduos não perigosos.

Já um despacho publicado em outubro constata que “tendo-se gorado estes esforços, importa pôr fim à retenção dos resíduos em porto, geradora de custos diários de armazenamento, e dar-lhes destino final adequado após a necessária caracterização, o que implica o pagamento dos custos das análises, do transporte e da eliminação dos resíduos em destino final adequado, que se estima ascenderem ao valor máximo de 2 milhões de euros.”

O despacho assinado pelo ministro Matos Fernandes determina ainda que esta fatura será suportado pelo Fundo Ambiental. Este instrumento é financiado por contribuições, impostos e taxas ambientais, mas também pela venda de licenças de CO2, e tem vindo a ser cada vez mais chamado a pagar custos e financiar subsídios na área ambiental, mas também nos transportes públicos e na produção de eletricidade.