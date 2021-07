Mas o que inclui esta margem bruta? Este é o lucro das petrolíferas? Não. Como vimos acima, o preço de referência da ENSE inclui tudo até à saída do produto da instalação de armazenagem (refinaria). Tudo o que é custo no trajeto entre a refinaria e o depósito do carro do consumidor está incluído na margem bruta. Ou seja: o transporte de combustível da refinaria para o posto, a descarga no posto, a amortização do investimento feito no posto e os seus custos de funcionamento (incluindo os salários dos funcionários, licenças, manutenção) etc.

Nessa margem bruta também está a margem líquida quer dos retalhistas e dos grossistas. E é toda esta margem bruta que o Governo quer parece agora querer limitar através de legislação.

“A área do Ambiente e da Ação Climática proporá, ainda hoje [quarta-feira, um decreto-lei que permite ao Governo atuar sobre as margens de comercialização dos combustíveis, de forma a que o mercado de combustíveis reflita os seus verdadeiros custos”, anunciou João Matos Fernandes no parlamento, poucas horas depois de ter saído o estudo da ENSE.