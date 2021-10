De 64, as propostas passaram a 68 e, mais recentemente, durante o incerto clima das negociações para o Orçamento do Estado, a 70. O Governo quer aprovar em Conselho de Ministros, na quinta-feira, a chamada Agenda do Trabalho Digno, que contém alterações à lei laboral, antes de o OE para 2022 ir a votos. E, apesar de numa primeira fase, tanto os partidos à esquerda como o Governo terem recusado juntar os dois temas na mesma frase — lei laboral e OE — é já certo que o primeiro servirá de moeda de troca para o segundo. Tanto que o Executivo acrescentou na semana passada à Agenda cedências (parciais) à esquerda, com a suspensão dos prazos da caducidade da contratação coletiva. Mas mesmo com essas alterações e a mira assumida sobre o combate ao “recurso abusivo ao trabalho temporário”, as propostas do Governo não vão tão longe quanto querem os antigos parceiros da “geringonça”, PCP e Bloco, nem os parceiros sociais.

Esta quarta-feira, a ministra do Trabalho ainda se reúne com sindicatos e patrões na concertação social para fazer um “ponto de situação” sobre a Agenda, mas Ana Mendes Godinho já deu a entender que, mesmo sem acordo — o que é o mais provável —, as alterações pensadas pelo Executivo avançam na mesma para a próxima fase: aprovação em Conselho de Ministros e depois o Parlamento. O piscar de olho tem sido antes feito aos parceiros à esquerda do PS, precisamente no Parlamento. Foi aí que o PS deu alguns sinais ao PCP e ao Bloco de que estava disponível para negociar as mudanças à lei laboral, numa altura em que se iniciavam as negociações do OE. Em julho, os socialistas votaram a favor da proposta comunista, na generalidade, que visa limitar mais os contratos a prazo e reverter o alargamento do período experimental para 180 dias (uma das medidas mais criticadas pelos partidos à esquerda na revisão às leis laborais de 2019).

Mas a proposta ainda tem de baixar à comissão, sem certezas de que o PS mantenha o voto. É que as propostas da Agenda do Trabalho Digno não vão tão longe quanto o projeto comunista. No lado do Bloco, após a reunião desta terça-feira, o partido disse que o Governo “recusa a reversão de qualquer das cinco regras que o Bloco quer reverter, ficando por medidas simbólicas que não concretizou por escrito” (o Governo viria a responder ao Observador que houve “avanços em vários domínios, nomeadamente nas áreas do Trabalho e da Saúde”). Essas regras são: o aumento do valor pago pelas horas extra; a reposição do valor de 30 dias de indemnização por despedimento, como no pré-troika; a reposição dos 25 dias úteis de férias (atualmente são 22); a reposição do princípio do tratamento mais favorável para o trabalhador; e o fim da caducidade unilateral das convenções coletivas de trabalho.

Em relação ao primeiro ponto, na semana passada, o PCP e o Bloco viram as propostas que repõem os montantes a pagar pelas horas extraordinárias aprovadas na generalidade, no Parlamento, devido à abstenção de PS e PSD. Com os projetos, o pagamento do trabalho suplementar, que tinha sido reduzido para metade com a Troika, seria reposto para 50% na primeira hora, 75% nas seguintes e 100% em dias de descanso semanal ou feriados. A medida ainda terá de ser negociada na especialidade, mas a viabilização socialista pode, também aqui, ser usada como um trunfo pelo Governo nas negociações para a aprovação do OE.

Outra intransigência do Bloco é o aumento dos dias de cálculo da compensação por despedimentos, que, antes da Troika, era de 30 dias por cada ano de trabalho, tendo passado a 12. O Bloco quer um patamar intermédio: 20 dias. Na lista de exigências consta ainda o regresso dos 25 dias de férias mas sem ligar os dois dias extra à assiduidade (o mínimo, atualmente, são 22) e a reposição do tratamento mais favorável, de forma a que os contratos individuais de trabalhos e instrumentos de regulamentação coletiva não possam prever condições menos favoráveis do que a lei e a contratação coletiva.

Nenhum destes temas consta na Agenda do Trabalho Digno proposta pelo Governo, mas há uma quinta reivindicação a que o Governo já procurou responder, ainda que parcialmente. O Bloco quer o fim dos prazos de contagem da caducidade unilateral das convenções coletivas, que poderão ser “denunciadas, no todo ou em parte, por qualquer das entidades que a subscreveram, mediante comunicação escrita dirigida à outra parte, desde que seja acompanhada de uma proposta negocial”, mas só dez meses depois de entrarem em vigor.

O problema é que, num documento que enviou aos parceiros sociais na semana passada, de antecipação da reunião que vai ter esta quarta-feira na concertação social, o Governo só admite a suspensão por mais um ano (até março de 2024) dos prazos da caducidade e da sobrevigência das convenções coletivas e a agilização do acesso a arbitragem. Ainda muito longe da exigência do Bloco.