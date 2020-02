Artigo em atualização

O Governo vai passar a ter de pedir autorização ao Parlamento para fazer injeções adicionais no Fundo de Resolução da banca, acima dos 850 milhões de euros, previstos no Orçamento de Estado para este ano. A proposta do PSD passou com a abstenção do PCP e votos contra do PS. A proposta do BE, que obrigava o Governo a pedir autorização à AR em relação a qualquer montante que quisesse injetar no Fundo de Resolução (mesmo que fosse abaixo do tal teto máximo de 850 milhões), foi chumbada. O Novo Banco pode ser um dos visados com esta proposta, isto porque tem sido o principal destino das injeções de capital feitas pelo Fundo de Resolução e esta entidade tem sido financiada pelo Estado.

A proposta de Orçamento do Estado prevê que o Novo Banco possa receber mais 600 milhões de euros, ao abrigo do mecanismo de capital contingente, mas estará em cima da mesa a possibilidade da instituição receber já este ano o resto dos fundos previstos no contrato de venda com a Lone Star. Ou seja, caso este cenário se concretize, até agora o ministro das Finanças tem negado a existência de negociações, só pode avançar se o Parlamento der luz verde. Em causa estaria um financiamento à cabeça ao Novo Banco que pode chegar a 1,4 mil milhões de euros em 2020. O Governo só teria margem para emprestar 850 milhões de euros, o resto teria de ser aprovado na Assembleia da República.

Já a proposta do Bloco de Esquerda que obrigava a ir também ao Parlamento a injeção de 850 milhões de euros que já está prevista na proposta orçamental — este é o valor máximo do valor que o Estado pode emprestar ao Fundo de Resolução — não foi aprovada.

Durante a fase de debate do Orçamento do Estado na especialidade, esta manhã, Mariana Mortágua tinha acusado a proposta do PSD de ser um cheque em branco ao Governo, por ser redundante em relação ao que já existe hoje: se a injeção de capital for acima do valor máximo previsto no OE, o Governo tem sempre de recorrer à AR para aprovar um retificativo. Isso mesmo disse o secretário de Estado das Finanças, Ricardo Mourinho Félix, que admitiu que “as propostas em cima da mesa não vêm acrescentar nada ao que já existe”. “Há um limite anual de 850 milhões de euros [para injeções de capital] que não é nem mais nem menos do que nos anos anteriores”, disse esta manhã no Parlamento.

“Quem entende que não deve haver nova injeção ao Novo Banco sem antes vir à AR vota a proposta do BE, e quem quer dar um cheque em branco ao Governo até aos 850 milhões de euros vota as propostas do PSD”, tinha atirado de manhã Mariana Mortágua, já a prever o desfecho da votação. Antes, pelo PSD, Hugo Carneiro tinha afirmado que “os compromissos contratuais do Estado devem ser cumpridos, sim, mas o PSD propõe que se limite as futuras injeções no Novo Banco, que terão de passar a vir sempre a esta Assembleia para serem aprovadas”. Isto se forem acima do teto máximo previsto no OE, os tais 850 milhões.

O próprio ministro das Finanças já tinha dado explicações sobre este tema quando foi ouvido na especialidade, pelos deputados da Comissão de Orçamento e Finanças, a 27 de janeiro. Mário Centeno afirmou que a despesa autorizada no Novo Banco no Orçamento de Estado é “muito clara”: “cobre a possibilidade de uma injeção de capital contingente no Novo Banco, cobre o pagamento de juros que o Novo Banco deve ao Estado pelos empréstimos anteriores e cobre a contribuição para o fundo de resolução europeu, que é receita do Fundo de Resolução e despesa do Fundo de Resolução”, disse.

E disse que qualquer injeção extraordinária teria de vir à Assembleia da República “porque não está enquadrada no Orçamento do Estado”, garantiu.

Cuidador informal, necessidades de pessoal não docente e estatuto dos funcionários judiciais

Os deputados aprovaram o lançamento de projetos piloto para a concretização do estatuto de cuidador informal em cada centro distrital da Segurança Social através da criação de centros de acolhimento a estas pessoas. Estes projetos serão desenvolvidos ao longo de um ano e têm o objetivo de concretizar o processo de reconhecimento do estatuto do cuidador informal.

A proposta do Bloco de Esquerda para rever os critérios e o rácio de pessoal não docente que pode ser contratado pelas escolas em função do tipo de escolas e da existência de espaços exteriores e outros equipamentos foi aprovada. Esta revisão, que irá dar um enfoque especial nas necessidades de acompanhamento dos alunos provenientes de minorias, terá de ser feita no primeiro semestre.

Aprovada foi também a proposta do PSD para rever o estatutos dos funcionários judiciais, com a ajuda dos votos à esquerda do PS, naquela que foi a primeira coligação negativa. Outra proposta que vinha de ontem e que teve luz verde foi o reforço de 22 milhões de euros do orçamento para o Programa Porta 65 de promoção do arrendamento jovem.

A identificação das necessidades de contratação de pessoal para o Serviço Nacional de Saúde, defendida pelo PCP, também teve votação favorável até porque vai no sentido do que já foi anunciado pelo Governo.

PJ autorizada a contratar 30 especialistas de polícia científica

Também foi aprovada a proposta do PS que possibilita a contratação de 30 especialistas de polícia científica da Polícia Judiciária (PJ), tendo as restantes iniciativas relativas à PJ sido chumbadas.

A proposta foi aprovada com os votos favoráveis do PS, CDS-PP e PCP e a abstenção dos restantes partidos. Em causa está uma iniciativa que prevê a abertura, durante o corrente ano, dos procedimentos de concurso na Polícia Judiciária (PJ) para a contratação de 30 especialistas de polícia científica.

“Fica o Governo autorizado a alargar o universo de admissões do concurso que está em aberto, podendo para o efeito constituir uma reserva de recrutamento para o período de dois anos”, refere a proposta do PS.