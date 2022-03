Governo "passivo", autoridades de saúde "ignorantes" e população às escuras. Estudo compara gestão sueca da pandemia com "sovietização"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Tendo em conta o elevado grau de literacia da população, a grande confiança depositada nas autoridades e o historial de quase três séculos de colaboração entre autoridades políticas, científicas e sociais — que fez com que, logo no século XIX, por exemplo, o Estado tivesse colocado parteiras com formação nas zonas rurais do país, logrando reduzir em grande escala a taxa de mortalidade materna —, seria de esperar que a Suécia tivesse lidado com a pandemia de forma diferente.

Em vez disso, salientam os oito autores do estudo agora publicado na conceituada revista Nature, de áreas tão distintas como epidemiologia, medicina, estudos religiosos, história, ciência política, e direitos humanos, o maior país do norte da Europa acabou por ter uma mortalidade por Covid-19 dez vezes maior do que a vizinha Noruega e taxas de infeção, se bem que não tão elevadas como as de outros países “mais centrais”, “marcadamente mais altas do que as dos outros países nórdicos”.

Tudo porque, argumentam, a “metodologia científica não foi seguida pelas principais figuras de autoridade — pelos políticos responsáveis — com narrativas alternativas a serem consideradas válidas, o que deu origem a decisões políticas arbitrárias”. Até agora, na Suécia, morreram mais de 17 mil pessoas com ou de Covid-19.

De acordo com os autores de “Avaliação do aconselhamento científico durante a pandemia de Covid-19 na Suécia”, a estratégia do Governo para o combate à pandemia, implementada a partir dos conselhos da Folkhälsomyndigheten, a Agência de Saúde Pública, foi uma “estratégia de laissez-faire que teve um grande custo humano” e que assentou numa ideia errada de que a legislação sueca não permitia a imposição de lockdowns nem do uso de máscaras, por exemplo, e por isso resultou numa série de “recomendações não vinculativas de ‘regras leves’, não obrigatórias nem impostas como noutros países”.