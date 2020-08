O que é certo é que o regulador dos resíduos não foi chamado a dar parecer sobre a extensão do regime favorável decidida por João Galamba, porque o quadro legal não o determina. Mas numa carta enviada à ERSE em agosto — e da qual é dado conhecimento ao Ministério do Ambiente — o regulador dos resíduos afirma que a “tarifa em vigor já assegura a transição do regime remuneratório, garantindo um regime de mercado, evitando flutuações tarifárias expressivas”. Isto porque ao fixar as tarifas a cobrar pelo tratamento de resíduos para este ano, o regulador teve em consideração o prazo de remuneração garantida previsto no quadro legal de 2013 e que terminaria no início de 2020.

Ou seja, quando fixou as tarifas para este ano a cobrar pela Valorsul aos municípios (no caso da Lipor a ERSAR só dá pareceres), o regulador permitiu proveitos mais elevados para acautelar a perda da receita na venda de eletricidade. Logo, na mesma carta, a que o Observador teve acesso, o regulador dos resíduos sublinha que com o alargamento deste prazo “gerou-se no imediato um duplo benefício para a Valorsul que, por um lado recebe uma tarifa pela cessação da remuneração garantida, e aplica a tarifa de mercado e, por outro, mantém essa remuneração garantida”. Ainda que esse benefício venha a ser corrigido mais tarde, como já veremos.

Em agosto, e já depois de se saber que o sobrecusto estimado pela ERSE seria mais alto por causa da descida dos preços da energia causada pela pandemia, uma nova portaria estendeu por mais dois meses o regime favorável às empresas. Mas desta vez é assinada pelo ministro do Ambiente.

João Matos Fernandes invoca o estado de emergência por causa da pandemia que provocou “um conjunto inesperado de constrangimentos com que se depararam as entidades públicas e privadas”. “O estado de emergência e subsequentes estados de calamidade e de alerta determinaram um atraso nos procedimentos administrativos tendentes à aprovação do regime de transição definitivo, motivo pelo qual foi determinada a prorrogação da sua vigência pelo período adicional de dois meses”, justifica o MAAC nos esclarecimentos enviados ao Observador.