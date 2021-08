Os sindicalistas concordam que o problema é demasiado expressivo para se resolver com diferenciações de salários consoante o grau de ensino. “Se as remunerações continuarem baixas não atraem ninguém“, atira Helena Rodrigues. E José Abraão defende que a intenção anunciada por Alexandra Leitão até é positiva, mas “tem que se olhar para a floresta e não só para a árvore“. “Consideramos positivo que se valorize as carreiras, mas têm de ser as carreiras gerais todas: assistente técnico, assistente operacional e o técnico superior.”

Novas contratações

O Governo já tem dito por diversas vezes que quer dar prioridade à “valorização” dos técnicos superiores da administração pública. Essa valorização não tem acontecido necessariamente por via salarial nos últimos anos. Por exemplo, em 2019, o Executivo apenas aumentou o salário mais baixo da função pública, em 2020 deu aumentos a todos mas de apenas 0,3% (reforçando nos mais baixos) e, em 2021, também se focou nos trabalhadores mais mal pagos.

Uma das vias para atrair e fixar técnicos superiores poderá ser fazer depender os salários das qualificações, indica agora Alexandra Leitão. O Governo está a estudar a hipótese de “os técnicos superiores licenciados que sejam detentores do grau de mestre ou de doutor entrarem numa posição remuneratória acima, no caso do mestrado, e duas acima, no caso do doutoramento“. Para não criar injustiças com os trabalhadores que já estão no Estado, Alexandra Leitão garante que a regra, a existir, implicaria que esses funcionários com mestrado e doutoramento também veriam a sua situação melhorar.

“A partir do momento em que se altere a lei no sentido de quem entre com grau de doutor entre numa posição à frente, quem já esteja na administração pública e seja detentor desse grau e ainda não esteja nessa posição terá de ser ‘puxada‘”, aponta, à Rádio Observador. Atualmente, a posição de entrada dos técnicos superiores é a segunda — que equivale a 1.205,08 euros brutos mensais —, independentemente de ter licenciatura, mestrado ou doutoramento (e se os serviços não recorrerem à tal norma de negociação de salários, o que, como diz a ministra, não tem acontecido). Se se concretizar a intenção expressa pela ministra na mesma entrevista, e a caso a tabela remuneratória única se mantenha como está, isso significaria que um técnico com mestrado ficaria a ganhar mais 200 euros do que a posição de entrada (1.411 euros brutos) e um técnico com doutoramento mais 400 euros (num total de 1.618 euros mensais).