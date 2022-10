A primeira ronda de reuniões entre o Governo e os partidos com quem escolheu conversar sobre o Orçamento do Estado acabou com uma desistência, um mau augúrio e dois aliados hesitantes. Numa fase que ainda é assumidamente exploratória e com um contexto económico difícil a trazer uma pressão extra às negociações, os antigos parceiros não hesitaram em bater com a porta e mostrar que querem deixar o Governo a falar — e a assinar o documento final — sozinho, embora o PS garanta que tem “pergaminhos” no que toca ao diálogo em maioria absoluta.

Para já, entre quinta-feira aconteceram “reuniões de trabalho” muito embrionárias com os partidos de esquerda, com quem “o PS foi dialogando” no passado e que se voltaram a mostrar disponíveis para reunir com o Governo, explica ao Observador o gabinete da ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes. Nos próximos dias, voltará a haver encontros com Livre e PAN: são os partidos que mostraram claramente “vontade de voltar a conversar”, acrescenta a mesma fonte. “Com os outros ainda não há nada fechado”.

Em resumo: com a direita, não há conversa; depois das reuniões mais formais de apresentação das linhas gerais do documento, ainda antes de existir a primeira versão do Orçamento, PSD, Iniciativa Liberal e Chega não voltaram a ser chamados pelo Executivo, que desta vez foi representado por Ana Catarina Mendes na ronda negocial — apesar de no ano passado a IL ter mesmo chegado a ver várias propostas aprovadas (mais do que os antigos parceiros de geringonça) e de o Chega ter sido o partido que mais medidas do PS ajudou a aprovar.

