Estará isso suficientemente destacado no programa da Cultura? Se se diluir entre chavetas e percentagens ou só mobilizar “especialistas” pode perder-se o efeito e a eficácia, ou não?

Mas está destacado, está! Será mesmo um dos focos centrais da Presidência Portuguesa da União Europeia, em 2021. Da sua programação e dos seus objetivos políticos na área da cultura da Presidência mas será também um dos focos centrais do trabalho com empresas. Para justamente destacar a importância do investimento no património. Se reparar, já temos hoje muitas empresas parceiras e mecenas de atividades importantes na reabilitação, há muitas entidades já com essa missão. Temos que pegar nesses bons exemplos e alargar essa rede.

Sim, houve já obviamente um caminho andado nas últimas décadas, há a Lei do Mecenato, etc.. Mas fica por vezes a pairar — talvez eu esteja a ver mal — que uns ainda não alcançaram totalmente a importância disto e que outros “suspeitam” do dinheiro “privado”. Uns não percebem, os outros desconfiam. Como se convence um cidadão com meios a ter orgulho de investir mais nisto?

A forma de envolver cidadãos e empresas é diferente, tem que ser diferente. Os cidadãos — estou muito convencida disso — orgulham-se em investir comprando um bilhete numa Lotaria que tem um monumento do seu território! Esta modalidade já existe em França, estudámos, aliás, outros exemplos e posso assegurar o seu êxito: as pessoas sentem-se envolvidas a participar em algo que lhes diz directamente respeito, como é aquele determinado monumento e não outro, fora dali.

E quanto as empresas? É diferente, claro?

A lógica tem de ser diferente. Precisamos de trabalhar com as empresas para de algum modo as levar a compreender que o investimento em património cultural é algo importante, não só obviamente para o país, mas para o próprio posicionamento social da empresa. Há porém um outro aspecto que gostaria de sublinhar que é o envolvimento dos trabalhadores: se uma empresa, por exemplo, é mecenas do Teatro Nacional de São Carlos, o que queremos é que as pessoas dessa empresa vão também ao São Carlos. Que os trabalhadores levem as suas famílias e conheçam São Carlos. Do ponto de vista de política pública, do que se oferece, isso é alargar os públicos. É chegar às pessoas através do local onde trabalham. É um caminho. Para alguém que viaja muito no país, como eu, a minha perceção é que as pessoas já o fazem sem perceber que o fazem.

Falou de públicos. Levar-nos-ia longe. É possível uma definição para essa mancha nebulosa chamada “público”? Ou só se deve falar de “públicos” no plural?

Não teríamos tempo para discutir a sua pergunta em todas as suas dimensões. Por isso vou apenas dizer o óbvio, o público são as pessoas. É cada um de nós. Somos todos público. E neste universo de pessoas que constitui o público, sim, existem vários públicos. A pluralidade de públicos é uma realidade e é também por isso que um dos objetivos de política pública de cultura é apoiar e promover a diversidade cultural, só assim podemos incluir todos os públicos.

Vamos à política de aquisições e às colecções do Estado. Houve uma verba de 300 mil euros — mais modesto é difícil – com a qual se comprou uma vintena de obras e que agora passou para meio milhão de euros. Qual o ponto de situação? Há algo de novo?

Há vários aspectos novos, alguns deles irei revelá-los aqui em primeira mão.

Óptimo: começamos por onde?

Pela comissão de aquisições de obras de arte, constituída o ano passado, para retomar uma política pública de aquisições, interrompida há pelo menos há 10 anos. Em 2019 foram adquiridas essas 21 obras no valor de 300 mil euros, que irão integrar a coleção de arte contemporânea do Estado. Tendo esse trabalho sido muito positivamente avaliado da nossa parte, o Governo decidiu aumentar a verba para meio milhão de euros, já em 2020, possibilitando a continuação da política pública de aquisições. Mas ela não é apenas um fim em si, é para que o Estado tenha uma coleção de arte contemporânea que possa circular pelo país e divulgar mais a arte portuguesa e os seus artistas. A este movimento de aquisição de obras de arte, junta-se agora a colecção do BPN, um complexo dossier que estava há muito por resolver e se resolveu e que eu e o sr. ministro das Finanças anunciaremos amanhã, dia 28 de Janeiro. O Estado vai ficar com as 196 obras da colecção do BPN, no valor de cerca de 5 milhões de euros, que são fundamentalmente de artistas portugueses, de várias épocas e gerações, desde Vieira da Silva, Paula Rego, por aí fora.

E a quem coube o critério de avaliação, o “olhar” credenciado sobre a qualidade artística e o interesse cultural dessa colecção do BPN, por exemplo? A quem foi conferida a legitimidade da opinião sobre o interesse da compra da colecção pelo Estado?

A avaliação do interesse cultural de coleções de arte é uma atribuição da Direção Geral do Património Cultural, tendo, por isso, sido a entidade que fez essa avaliação.

E quem integra a Comissão encarregue de aquisição de obras de arte?

A comissão — para o biénio 2019/2020 — é composta por Sandra Jurgens, docente universitária e crítica de arte, Eduarda Neves, igualmente docente universitária e curadora, Manuel João Vieira, artista, Sara e André, também artistas, David Santos, subdiretor-geral da Direção Geral do Património Cultural, e David Teles Pereira, do meu gabinete… Quem os escolheu? Foram propostos por um colectivo de artistas, tendo o governo nomeado a comissão com membros de diferentes sectores.

Voltando a colecção BPN: qual o seu destino? Que uso, que rentabilização? Que fruição?

Isso é a outra parte do que aqui quero revelar em primeira mão: esta colecção não ficará em Lisboa, irá para Coimbra. Onde, em articulação com o município, vamos criar um Centro de Arte Contemporânea, bem na região centro, o que depois permitirá ligar diferentes centros de Arte Contemporânea no país. E este é um dado importante: a colecção BPN que agora fica para o Estado, é, se quiser, a segunda parte da coleção que começou com a aquisição dos Mirós, recorde-se, em 2017/2018. Também ficou para o Estado e foi cedida para estar em exposição no Porto. O que quero aqui destacar é por um lado a importância do Estado dizer: “Esta coleção é importante, o Estado tem que ficar com ela”. E depois, descentralizar. Ter uma parte no Porto, outra em Coimbra.

Deve tratar-se de algo que o Governo vê como importante para ser anunciado por si e por Mário Centeno ao mesmo tempo. O Executivo quis sinalizar, valorizar essa operação, com a presença dos dois?

Na sequência do processo de falência de BPN houve muitos factos técnicos a ter em conta — não irei entrar neles – e a complexidade da operação exigia naturalmente um trabalho conjunto entre o Ministério das Finanças, Ministério da Cultura e as sociedades que detinham as obras. O que o governo quer sinalizar é, sim, a importância de que a colecção fique na esfera do Estado. Ficará e será colocada em Coimbra onde se criará um novo polo de arte contemporânea portuguesa.