Graça Fonseca: "O país tem tudo a ganhar em resolver bem a Coleção Ellipse e a Coleção Berardo"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Bandeira de Graça Fonseca desde a primeira hora, a Coleção de Arte Contemporânea do Estado viu o seu inventário ser atualizado, a política de aquisições retomada e o circuito no país transformado em mais do que uma miragem. A ministra da Cultura de António Costa fala ao Observador sobre o acervo que apadrinhou e traça-lhe um futuro feliz. Se depender dela, às obras do Estado juntar-se-ão as da Coleção Ellipse, à venda por 37 milhões de euros, e as da Coleção Berardo, neste momento arrestadas. E os portugueses poderão tratá-las por tu de norte a sul do país.

Já temos uma comissão de aquisição da Coleção de Arte Contemporânea do Estado, temos o curador, e temos a Rede de Arte Contemporânea. O que é que falta para se pôr tudo a funcionar e podermos fruir deste acervo?

Esses já são elementos importantes e funcionam como peças de uma estratégia. A Coleção de Arte Contemporânea do Estado foi importante para nós desde o início. Queríamos retomar a missão com que ela foi criada por Fernando Calhau. A estratégia passava por encontrar as medidas necessárias para que a coleção voltasse a estar acessível ao público, fosse conhecida das pessoas e que elas soubessem onde ir visitar e ver uma obra de um determinado artista contemporâneo português.

A Coleção estava parada. Não podíamos vê-la.

Estava parada. Mas há uma exceção que gosto de fazer, porque acho que é justo, e que diz respeito àquilo que Serralves foi fazendo ao longo dos anos com as peças de arte do Estado que tem em depósito. Serralves teve sempre uma política sistemática de fazer exposições com essas obras. Tirando isso, a coleção estava fechada, sim. Estava fechada até em duas dimensões, fechada às pessoas e fechada também naquilo que é a sua evolução.

Não havia aquisições.

Não. E isso significa que a Coleção tinha ficado parada num determinado momento temporal. Do ponto de vista da representatividade, nomeadamente dos novos artistas, ela era uma coleção parada. Para inverter a situação, definimos um conjunto de medidas que fazem parte de uma mesma estratégia. Primeiro era preciso, de facto, pôr a casa em ordem. Era preciso fazer o inventário, fazer a conferência de inventário, verificar que as peças estavam lá, no local, e verificar o seu estado de conservação. Era preciso fazer isto para pôr o passado no sítio onde ele deve estar, por isso remetemos o relatório final à Procuradoria Geral da República, para então podermos construir o futuro de uma forma diferente e com a estratégia de a tornar acessível e aberta. O segundo passo foi pensar como é que é possível tornar a Coleção acessível e trazer as pessoas a vê-la? Era preciso uma lógica de curadoria. É daí que vem a ideia de criar a figura do curador, o David Santos. É a partir daí que começa a pensar-se também sobre exposições em vários locais. O último foi em Abrantes.