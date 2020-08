Quando o caso chegou à PJ, os inspetores pensavam estar perante “apenas” um crime de abuso sexual. Só depois perceberam que o caso não se ficava por ali. E que a trama era muito maior e mais grave. Às autoridades, a vítima começou a dizer que também uma prima (a filha de um dos detidos) tinha sofrido abusos. Os investigadores começaram a perceber estar perante um quadro familiar onde podiam existir mais vítimas. Entre elas a própria irmã da rapariga, que hoje tem 7 anos, mas que à data do crime teria apenas cinco.

— Só me lembro de uma vez ter tirado a menina, tinha ela 5 anos, do colo do avô. Vi que ele tinha a mão na perna da menina e disse-lhe para não lhe fazer nada. Nunca mais deixei a menina ir para ao pé dele porque sabia da minha filha na Suíça. Nunca pensei que era tão grave.

Filhos seguiram as pisadas do pai

Nesta primeira investigação, a PJ falou com todas as mulheres da família para perceber o comportamento do marido e dos dois filhos de Gracinda detidos. E percebeu que na história da família o primeiro abusador terá sido José, com as filhas e com outras duas mulheres, uma delas uma cunhada já falecida. Que terá continuado a cometer crimes contra as netas e que os seus filhos seguiram-lhe os passos. E terão abusado de uma filha e sobrinha.

Os três foram presentes ao juiz como suspeitos de crimes vários (nem todos de índole sexual) contra oito vítimas, todas mulheres, algumas da família mais alargada. A PJ afirmou em comunicado que as oito vítimas são “todas do sexo feminino” com “idades compreendidas entre os 5 e os 68 anos de idade” e que “terão sido sujeitas a atos sexuais de relevo, bem como maus tratos físicos e psíquicos, pelos arguidos”.