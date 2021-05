Se houver funcionários, as aulas deverão ter lugar como habitualmente, tendo em conta que, desta vez, os professores não participam na greve. Sendo convocada por causa do SIADAP e da tabela remuneratória única, a Fenprof não se juntou. “Nem uma nem outra se nos aplica”, esclarece Mário Nogueira ao Observador, porque, “através do estatuto da carreira docente, nós temos uma avaliação específica e também a carreira é diferente”.

“A greve será sobretudo de trabalhadores da administração local e da administração central, mas do regime geral, que não é o caso da Saúde nem o nosso, na Educação”, diz o representante dos professores.

Mário Nogueira diz que a Fenprof tem “solidariedade completa e total” face a uma greve “justíssima”, mas que, não partilhando neste caso os objetivos com a Frente Comum, vão apenas participar na concentração que decorre na parte da tarde. De manhã, têm uma outra ação de protesto à frente do Conselho de Ministros, como está previsto acontecer todas as quintas-feiras deste mês.

Recolha do lixo pode ser afetada já esta noite

Um outro serviço que pode vir a ser afetado pela greve está relacionado com a recolha de lixo nas diferentes cidades do país. Os primeiros sinais de adesão à greve podem ser observados já a partir das 20h desta quarta-feira, quando os primeiros serviços de recolha dos resíduos urbanos começam a funcionar.

No caso de Lisboa, a câmara municipal já alertou que “em virtude do Pré-aviso de Greve convocada para o próximo dia 20 de maio, poderá ser afetado o normal funcionamento do sistema de recolha de lixo na capital”. A informação está a ser divulgada por email aos munícipes que tenham usado a plataforma “Na minha rua”, onde são reportados problemas em espaços públicos, equipamentos municipais e higiene urbana que careçam da intervenção da autarquia ou da junta de freguesia.

A câmara agradece ainda “a melhor compreensão para os transtornos que possam vir a ocorrer”, garantindo que os Serviços de Higiene Urbana do Município “irão desenvolver todos os esforços com vista a minimizar as eventuais consequências da situação assinalada”.

Além disso, após a greve, promete “proceder à rápida normalização do sistema de remoção de lixo e atividades complementares, como a recolha de “Lixos Volumosos”.