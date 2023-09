Chamaram-lhe “O Inverno do Descontentamento”, roubando a expressão à peça Ricardo III, de William Shakespeare. Naqueles meses entre outubro de 1978 e fevereiro de 1979, o Reino Unido foi abalado por uma vaga de greves em diferentes setores. O impacto foi tal que contribuiu para que o governo trabalhista de James Callaghan fosse derrotado nas urnas por uma estreante Margaret Thatcher e o rumo político do país mudasse drasticamente.

No inverno passado, o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak enfrentou também uma vaga de greves, alimentadas pelo aumento da inflação e do custo de vida. E as comparações com “O Inverno do Descontentamento” de 78/79 surgiram de imediato.

Mas Sunak sobreviveu. Pelo menos até este inverno, que promete ser novamente de embate entre o executivo e os trabalhadores dos serviços públicos, e que arranca neste outono com uma greve inédita por parte dos médicos do NHS (National Health Service, semelhante ao Serviço Nacional de Saúde) de Inglaterra, que promete trazer consequências dramáticas para alguns pacientes e que pode ter repercussões políticas.

