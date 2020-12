Informados acerca desta situação, logo nessa manhã, pelo menos três vigilantes foram até à sala ver como estava o cidadão ucraniano. Encontraram-no deitado num colchão, com as pernas amarradas, a falar num tom alto e agressivo. Tinha a cara e o nariz inchados. Foi então que os três seguranças concordaram que o melhor seria chamar alguém do SEF, nomeadamente o diretor de fronteiras de Lisboa.

Momentos depois apareceu um coordenador: entrou na sala onde Ihor Homeniuk estava, ficou lá alguns segundos e foi-se embora. Depois apareceram três inspetores do SEF: Bruno Sousa, Luís Silva e Duarte Laja — agora acusados pela morte do cidadão ucraniano pelo Ministério Público (MP). Este último trazia um bastão, com o qual ia batendo continuamente na palma da mão. Um dos vigilantes contou à PJ que o inspetor se referiu ao bastão como “el douradinho”.

Na receção e antes de entrar na sala onde estava Ihor Homeniuk, o inspetor Luís Silva fez um pedido à vigilante responsável por registar as entradas e saídas de pessoas no CIT: “Atenção, você não vá colocar aí os nossos nomes, ok?”. À PJ, a vigilante explicou que não registou os nomes imediatamente por não ter o hábito de o fazer logo, preferindo fazê-lo “mais tarde”. No entanto, assim que se apercebeu do que tinha acontecido, colocou no registo de entrada do CIT a identidade de todos os inspetores que ali tinha estado — registo esse que, agora, é uma das provas do MP.

Vigilantes mudam depoimento quatro meses depois. Afinal, viram agressões e dizem que o que aconteceu era “evidente” para todos

Se alguns vigilantes revelaram à PJ que tinham ouvido gritos — e que não tiveram dúvidas de que eram de Ihor Homeniuk —, outros também disseram o contrário: que não ouviram qualquer barulho porque a sala fica ao fundo do corredor e a porta estava encostada. Certo é que, a determinada altura, mesmo aqueles seguranças que afirmaram não ter ouvido nada foram à sala dos Médicos do Mundo perceber o que se estava a passar. Abriram a porta — que estava encostada, o que não era habitual — e viram o cidadão ucraniano sentado no sofá, amarrado com as mãos atrás das costas. Só que o inspetor Duarte Laja, que estaria lá dentro, terá dito que não queria li ninguém e ordenou que saíssem dali: “Isto aqui é para ninguém ver”, relatou um vigilante.