A Groundforce tem vivido desde 2020 os piores meses da sua história. A pandemia parou o negócio quase totalmente, seguiram-se os despedimentos e os cortes salariais e uma guerra entre o acionista maioritário, Alfredo Casimiro, e o outro acionista, a TAP, que é também cliente (representa 70% do negócio da empresa) e fornecedor. Uma novela com episódios ainda mais estranhos, como a troca de acusações entre Casimiro e o ministro da tutela, Pedro Nuno Santos, que até meteu a divulgação de gravações de reuniões entre ambos.

Paulo Neto Leite atravessou tudo isto e testemunhou de perto as dificuldades da empresa de handling portuguesa (que faz a assistência em terra aos aviões comerciais), um caso de sucesso (com anos sucessivos de resultados positivos) até à chegada da pandemia. Na primeira grande entrevista desde que foi afastado do cargo de CEO (e depois da administração), o gestor conta ao Observador o que levou mesmo à sua saída, as ideias para o futuro da empresa e a razão pela qual considera que a Groundforce é não só viável como essencial.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A Groundforce já passou o limite da viabilidade?

A Groundforce é uma empresa que não passou do limite da viabilidade, porque o próprio negócio da empresa é um negócio que perdurará. Estamos a falar de uma atividade concessionada e fortemente impactada pela pandemia, não há como esconder, mas é uma empresa que tem futuro, tem pessoas qualificadas. Não é a mesma coisa decidirmos que vamos aumentar as embalagens de iogurtes num hipermercado, contratamos alguns repositores e fazemos isto da noite para o dia. [Na Groundforce] Estamos a falar de pessoas que têm muita formação, que têm um conjunto enorme de restrições de informação por causa da segurança, e portanto não é um negócio que possa terminar de um dia para o outro. É um negócio que vai voltar a florescer. O país precisará sempre de um suporte do turismo – o turismo é uma atividade essencial do nosso PIB.

[Vídeo. Essencial da entrevista a Pedro Neto Leite:]

Nenhum dos acionistas tem capacidade para capitalizar a empresa; o equipamento foi vendido à TAP; não há, neste momento, negócio a suportar. Vai ser preciso, muito provavelmente, uma ajuda dos contribuintes portugueses, ou não?

Nunca esteve em cima da mesa uma injeção de capital na empresa. O que esteve em cima da mesa resultou do momento em que nós vivíamos, da economia e da falta de liquidez. Todos os bancos estavam muito reticentes em ajudar o setor da aviação, porque não se sabia quanto tempo ia durar a pandemia. Em abril de 2020 dizíamos ‘será que isto vai durar até ao verão, ou será que vamos passar um verão difícil?’. Nunca se imaginou que íamos ter o espaço aéreo fechado em março de 2021. Os bancos não estavam disponíveis para auxiliar no setor da aviação. E o que estava a ser pedido era um aval, porque, com a recuperação da atividade, a empresa teria capacidade de sustentar a sua atividade e de sustentar o seu negócio.