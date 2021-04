No comunicado enviado às redações o Conselho de Administração da Groundforce dá algumas pistas. E as declarações posteriores de Alfredo Casimiro, à Rádio Observador e à Lusa, dão outras mais. Sobre a restituição do dinheiro à TAP, a administração da Groundforce nada diz diretamente. Mas afirma que decidiu “iniciar negociações com a TAP até um período máximo de 6 meses”, com vista “a encontrar uma forma de refazer os contratos de forma justa e equilibrada” para ambas as partes. Ou seja, a Groundforce estará a recusar, para já, devolver integralmente o dinheiro que a TAP pagou pelos equipamentos, admitindo porém que o poderá pagar de forma faseada.

A TAP rejeita diretamente essa possibilidade de negociar uma solução. Sublinha, isso sim, que a decisão de anular os contratos não tem “força legal” e que “a hipótese de uma invalidação do contrato de compra e venda de equipamentos, como é aparentemente pretendido pela Groundforce, implicaria a restituição imediata pela Groundforce à TAP do montante pago pela aquisição dos equipamentos, sendo notório que a Groundforce não tem, atualmente, condições de o fazer”.

Quanto às negociações: “Ao contrário do que se pode eventualmente depreender do comunicado ontem emitido pela Groundforce, não se iniciaram quaisquer negociações com a TAP com vista ‘a refazer os contratos’ e a TAP não encontra qualquer justificação para que essas negociações devam acontecer”.

O que, sim, terá de acontecer – no entendimento da TAP – é o pagamento dos primeiros 462 mil euros do aluguer do equipamento de handling. Para a companhia aérea, “continuam plenamente em vigor as obrigações da Groundforce para com a TAP ao abrigo dos mencionados contratos, nomeadamente o pagamento da primeira prestação de aluguer devida, que se vence sexta-feira, dia 30 de abril de 2021”. E com essa frase, a TAP também reafirma, implicitamente, que o equipamento lhe pertence, ainda que só possa ser operado pela Groundforce, a empresa com os trabalhadores habilitados e autorizados a fazê-lo.

Em declarações à Lusa depois de a TAP ter divulgado o seu comunicado, Alfredo Casimiro deixa antever que o dinheiro não será pago. “Qualquer transferência que seja feita da conta da Groundforce para a conta da TAP será considerada abuso de confiança”, sublinhou. E avançou um cenário, o que de “muito provavelmente”, o caso vai acabar nos tribunais. “Isto é um problema jurídico, os advogados que se entendam e os tribunais que resolvam”, destacou o acionista, acrescentando que, caso não haja acordo “irá de certeza acabar tudo em tribunal para se encontrar uma decisão que esteja de acordo com os termos da lei”, salientou.

“Estou sempre disponível para negociar, só não estou disponível para ser submetido a chantagem nem a ser colocado em posições em que ponham em causa os salários dos trabalhadores e a solvabilidade da empresa. Não tenho qualquer dúvida de que o que a TAP está a fazer é colocar a solvabilidade da empresa em causa”, critica.

A confirmar-se, um recurso à resolução do caso em tribunal daria uma cartada adicional a Alfredo Casimiro. Qualquer eventual solução encontrada pela TAP ou pelo ministro Pedro Nuno Santos que passe pelo afastamento da Pasogal poderia ficar “presa” à resolução do diferendo judicial entre a TAP e Alfredo Casimiro. E daria a possibilidade ao atual maior acionista de exigir condições adicionais em troca de deixar cair os processos na justiça.