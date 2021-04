O grupo de ativistas português Climáximo, conhecido pelas manifestações radicais em defesa do clima que ultrapassam frequentemente a barreira da legalidade, usou esta quinta-feira a tragédia humanitária que se vive há mais de três anos no norte de Moçambique para difundir e apoiar uma campanha mediática de ataque à Galp, acusando a empresa energética portuguesa de ter um papel no conflito armado que se vive na província moçambicana de Cabo Delgado.

Na manhã desta quinta-feira, a Galp foi alvo de uma campanha de desinformação por duas vias. Nas primeiras horas do dia, surgiram em vários pontos da cidade de Lisboa cartazes com a imagem gráfica da Galp e com as mensagens “O nosso futuro é CO2LONIALISMO” (com críticas à exploração de gás em Cabo Delgado) e “Mais lucro, menos pessoas” (com críticas aos despedimentos associados ao fecho da refinaria de Matosinhos). Depois, foi colocado em circulação um comunicado de imprensa falso dando conta da saída da empresa do consórcio de exploração de gás natural no norte de Moçambique. Por ter tido origem num endereço legítimo, a informação foi mesmo difundida por vários meios de comunicação social e obrigou a empresa a emitir um desmentido.

Ainda durante a manhã, o grupo ativista Climáximo enviou ao Observador um comunicado de imprensa mostrando-se solidário com a campanha. “Publicidade falsa em Lisboa, que denuncia papel da Galp no conflito em Cabo Delgado e fecho da Refinaria de Matosinhos, recebida com solidariedade pelos coletivos ativistas Justiça Ambiental e Climáximo”, lê-se no comunicado, subscrito também pelo grupo ambientalista moçambicano Justiça Ambiental. Numa formulação pouco clara, o coletivo ambientalista mostrou-se “solidário” com a campanha, que disse ser internacional, mas não assumiu a responsabilidade sobre a colocação dos cartazes em Portugal.