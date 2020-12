O ex-secretário de Estado da Saúde indicou ainda que já foram abertos “canais de comunicação com as regiões autónomas”, tendo sido designadas pessoas que terão de “replicar localmente todas as tarefas”. “O que está previsto é as empresas entregarem a vacinas a Portugal num determinado ponto e teremos de ser nós a fazê-las chegar às regiões autónomas.”

Serão também abertos canais de comunicação com as autarquias locais, que serão úteis para a “partilha de informação e de termos de suporte à execução” do plano, e com as associações de doentes.