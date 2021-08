Política, política, política. A cada novos Jogos Olímpicos, o Comité Olímpico Internacional (COI) reitera que a política fica à porta e que ali apenas conta o desporto. E eis que, todos os anos, a política teima em voltar a entrar — umas vezes de forma mais sorrateira, outras abrindo a porta com estrondo.

Tóquio 2020 não está a ser exceção. Primeiro foi a atleta bielorrussa que recusou competir na prova onde foi inscrita pelo regime de Alexander Lukashenko sem o seu conhecimento, acabando por pedir ajuda ao COI para não regressar ao país. Krystsina Tsimanouskaya acabou por receber asilo humanitário por parte da Polónia e já não voltará à Biolorrússia. Depois, a lançadora do peso Raven Saunders fez um X com os braços, para representar “todos os oprimidos”, no pódio. De seguida, as ciclistas chinesas Cao Shanji e Zhong Tianshi também subiram ao pódio com pins com o rosto de Mao Tsé-Tung. As três últimas atletas ainda podem vir a ser sancionadas pelo COI.

E nem tudo fica por aqui. Há um escândalo em torno do sistema da participação dos atletas russos, cujo país está banido de competir nos Jogos pela estratégia de doping estatal detetada em 2014, que continua a ser falado. Mas já lá vamos. Primeiro, aproveitamos para recordar outros momentos em que a política se infiltrou na competição desportiva mais badalada do mundo.

Guerra (Londres 1948)

Quando falamos de relações entre países, não há tema mais perturbador do que uma guerra. E a II Guerra Mundial deixaria a sua profunda marca em alguns dos Jogos Olímpicos que se lhe seguiram, com as consequências políticas a marcarem fundo os eventos.

Os Jogos de 1948, os primeiros após o fim do conflito, foram em tudo atípicos. Numa Londres pós-Blitz, organizados por um Reino Unido depauperado depois do conflito, ficariam para sempre eternizados como “Os Jogos da Austeridade”. Isso via-se nos detalhes mais pequenos: a cerimónia de abertura foi uma simples largada de pombos e não houve Aldeia Olímpica, com os atletas masculinos a serem alojados num quartel militar e os femininos em dormitórios de uma universidade.