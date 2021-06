A chegada iminente do verão e do período de férias faz soar alarmes, sobretudo naquele que é o segundo ano consecutivo marcado pela pandemia global. A interrupção dos afazeres laborais em detrimento de um merecido descanso leva a questões inevitáveis: onde passar as férias em Portugal e, se for essa a vontade, para onde viajar além fronteiras? As restrições, pelo menos dentro da União Europeia, começam a ser cada vez menos devido ao tão prometido certificado digital Covid-19, que entra em vigor a 1 de julho. Mas há naturalmente exceções a ter em conta e, no fim do dia, saber que restrições se aplicam a que destino pode tornar a marcação das férias uma experiência muito menos complicada — ainda que seja sempre preciso ter em conta que as medidas podem ser modificadas consoante as diferentes realidades epidemiológicas.

Viagens em Portugal

O estado de calamidade está em vigor até ao dia 27 de junho, pelo que existe um plano de desconfinamento que é revisto de acordo com o nível da evolução epidemiológica. Isto significa que a generalidade do país — à exceção dos concelhos de Albufeira, Arruda dos Vinhos, Cascais, Lisboa, Loulé, Odemira, Sertã, Sintra e Sesimbra — permanece abrangido pelas medidas de desconfinamento em vigor desde o dia 14 de junho.

No caso dos 9 concelhos que apresentam uma taxa de incidência superior a 120 casos por cem mil habitantes nos últimos 14 dias (ou acima de 240 no caso de concelhos de baixa densidade), as regras são mais restritas: os restaurantes, cafés e pastelarias estão abertos até às 22h30 (ao invés de ser até à 01h), sendo que apenas são permitidos grupos de seis pessoas no interior ou de 10 em esplanadas; os espetáculos culturais devem ainda terminar até às 22h30 e as lojas e supermercados encerram até às 21h. Desde o dia 18 de junho que acresce a proibição de circulação de e para a Área Metropolitana de Lisboa ao fim de semana (não se sabe até quando esta medida estará em vigor). Sesimbra, dada a elevada incidência, tem ainda regras específicas de maior controlo.

Tanto a Madeira como os Açores têm horários de comércio diferentes. No sentido de melhorar as experiências, o Turismo de Portugal implementou o selo “Clean&Safe” de maneira a gerar maior segurança e confiança no usufruto das unidades de alojamento, mas também restaurantes e até atrações turísticas.

Nas viagens à Madeira, todos os passageiros estão sujeitos a triagem médica e têm de preencher individualmente um inquérito epidemiológico nas 48h a 12h prévias ao embarque, disponível na plataforma digital madeirasafe.com. Os passageiros que ficam isentos de apresentar um teste PCR negativo à Covid-19 ou de fazê-lo à chegada aos aeroportos da Região Autónoma da Madeira são aqueles munidos de documento médico que confirma a recuperação da doença, emitido nos últimos 180 dias, documento que atesta a vacinação contra a Covid-19 ou ainda que certifique que os passageiros foram vacinados apenas com uma dose, num esquema vacinal de duas doses, “quando se trate de doentes recuperados da infeção por SARS-CoV-2 há mais de 90 dias ou diagnosticados com a infeção após a toma da primeira dose da vacina”, lê-se ainda na página oficial VisitMadeira. Tendo em conta a circulação entre as ilhas, os passageiros que desembarquem no Aeroporto do Porto Santo e que não sejam portadores de teste PCR negativo feito nas últimas 72 horas “devem realizar, à chegada, um teste PCR de despiste da infeção por SARS-CoV-2, a promover pela autoridade de saúde, seguindo depois para o seu destino, onde devem aguardar, em confinamento, pela obtenção do resultado durante um período estimado de 12h”.

A partir do dia 1 de julho apenas será exigido para entrada na RAM um teste rápido antigénio realizado até 48 horas antes em entidade certificada (não serão aceites auto-testes). Mais informações aqui.

Já a viagem para o arquipélago dos Açores contempla o comprovativo de um teste negativo à Covid-19 feito nas 72 horas antes do voo, sendo que passageiros com idade igual ou inferior a 12 anos estão excluídos desta obrigatoriedade (tal como no caso da Madeira). É ainda necessário preencher um formulário online. Relativamente às deslocações entre ilhas, desde o dia 19 de dezembro é obrigatório um teste PCR feito nas 72 horas antes da partida do voo com origem nas ilhas de São Miguel e Terceira, e com destino a qualquer uma das restantes sete ilhas do arquipélago. Desde o dia 12 de junho que Ribeira Grande está sujeita a medidas de alto risco, enquanto Ponta Delgada vê serem aplicada medidas de médio alto risco. Pode consultar todas as medidas em vigor aqui.