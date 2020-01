Guilherme Taveira Pinto, o português que facilitaria as "comissões" e subornos em Angola. Espanha emitiu mandados para o capturar

Não há muita coisa que se saiba sobre ele. Sabe-se o nome completo, Guilherme Augusto de Oliveira Taveira Pinto. Sabe-se que é português e terá entre 65 e 66 anos. Sabe-se que tem passaporte angolano e dupla nacionalidade. Sabe-se que tinha uma empresa sediada em Luanda, a Sonadi, mas teria também outras sociedades. Sabe-se também que existe um mandato de captura internacional emitido por Espanha para que seja detido por suspeitas de subornos por contratos públicos de empresas espanholas em Angola. Será um dos “facilitadores portugueses”, como já lhe chamou o jornalista Rafael Marques, da teia de corrupção angolana agora revelada pelos Luanda Leaks.

É mais o que se suspeita do que aquilo que se tem como facto provado — até porque encontrar-lhe o paradeiro tem sido missão mais do que espinhosa. As suspeitas já são antigas, mas voltaram a lume na sequência dos documentos revelados pela investigação do consórcio internacional de jornalistas ICIJ, da qual o semanário português Expresso faz parte. A investigação traça uma espécie de mapa das origens da fortuna da empresária Isabel dos Santos, filha do antigo presidente angolano José Eduardo dos Santos, mas não só: traz também detalhes sobre várias outras operações que poderão ter lesado o Estado angolano em centenas de milhões de euros.

Os documentos do Luanda Leaks trazem também detalhes sobre negócios entre empresas estrangeiras e o Estado angolano que se suspeita terem sido contabilistamente inflacionados para poder distribuir subornos e comissões ilegais a “funcionários públicos” de Angola. E é aqui, nomeadamente no que se refere aos negócios feitos entre empresas espanholas e o Estado angolano, que entra o nome do português Guilherme Augusto de Oliveira Taveira Pinto, que apesar do paradeiro incógnito em 2016 “chegou a participar num evento oficial a bordo de uma fragata da Marinha Portuguesa no porto de Luanda”, como avançou à época o Jornal de Notícias.

2016, El Mundo: “O Governo de Angola parece proteger o seu súbdito”

O nome do empresário nacional começou a aparecer em 2016, quando o El Mundo revelava que à época “há dois anos” que a Interpol e o tribunal espanhol Audiência Nacional lhe procuravam o paradeiro. O motivo pelo qual era procurado pela justiça? “Foi o homem chave na complexa trama internacional de subornos e branqueamento que desfalcou em 100 milhões de euros os cofres de Angola”.

Na altura, em 2016, o El Mundo conseguiu encontrar o português (com passaporte angolano) em Luanda, tendo-o inclusivamente fotografado na capital de Angola, onde estava “protegido das investigações em curso”, segundo o jornal espanhol. O El Mundo ia mais longe e escrevia que “o Governo de Angola parece proteger o seu súbdito”, que por sua vez vivia “uma vida quase oculta em Luanda”. Tão oculta que o jornal demorou três meses para o encontrar em Luanda.

Um dos negócios que fez soar os alarmes das autoridades espanholas, em que esteve envolvido o empresário português, foi uma venda de armas feita pela empresa pública responsável por todo o comércios de armas em Espanha, a Defex, à polícia angolana. De acordo com o El Mundo, que então teve acesso a documentos judiciais, Guilherme Augusto de Oliveira Taveira Pinto seria uma espécie de “agente local” em Luanda, embora vivesse em Lisboa, quando esta realizou um negócio “ruinoso” em Angola para os cofres públicos espanhóis.

Segundo as fontes do El Mundo, o português era “o homem para tudo” das empresas espanholas que tinham negócios em Angola e os seus contactos com “gente do Governo” angolano eram “bem conhecidos”, assim como a boa relação que tinha com o Ministério do Interior espanhol.