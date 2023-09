A poucos dias do fim da campanha para as legislativas de 2022 e da maioria PS, a equipa de António Costa recebeu um relatório da empresa que contrata para fazer sondagens, a GFK, com um estudo “robusto” que anunciava: “Estamos no limite do empate técnico”. Nos últimos dias as várias empresas da área ditavam isso mesmo e uma disputa renhida entre PS e PSD fazia notícia. Aqueles mesmos dados também permitiam concluir que o PS podia ter maioria absoluta, mas nem aquela empresa (normalmente estudos contratados por partidos “são mais robustos” do que os contratados pelos media), arriscou outra coisa que não ir na corrente. “O autor do relatório foi prudente”, conta Luís Paixão Martins no novo livro “Como mentem as sondagens”, onde é especialmente crítico da comunicação social pelo uso que faz destes dados.

Na nota de rodapé deste episódio, o consultor de comunicação lembra que na altura demorou “dois dias a assimilar esta frase [do relatório] em correlação com os dados da sondagem. Mas o episódio não vem para criticar o relatório propriamente dito, mas sim a “bolha político mediática” , uma expressão que entrou no léxico socialista nos últimos meses para tentar tirar peso às análises políticas, sobretudo dos vários momentos de crise do Governo liderado por António Costa.

