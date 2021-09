A atriz Edie Sedgwick, o escritor norte-americano Truman Capote ou o crítico de arte Clement Greenberg — além do próprio Warhol — são algumas das personagens interpretadas por jovens actores portugueses, alguns ainda adolescentes; miúdos com estilo e talento que interpretam em inglês e cantam. John Romão, habituado a trabalhar com adolescentes, ajudou no casting que ainda esteve para ser feito em Los Angeles, com atores americanos, mas os prazos, a Covid e o próprio orçamento levaram Gus Van Sant a trabalhar antes com Carolina Amaral, Diogo Fernandes, Francisco Monteiro, Helena Caldeira, João Gouveia, Lucas Dutra, Martim Martins, Miguel Amorim e Valdemar Brito. “Eles são ótimos. Têm muita experiência, ao contrário de mim (ri-se).”

A escolha de um elenco jovem pareceu natural, explica: “Creio que foi uma forma de nos distanciarmos da realidade de Warhol, o mundo da arte em Nova Iorque e a The Factory. Também nos inspirou aquela citação em que ele diz que no futuro todos os filmes, peças de teatro e séries de televisão seriam interpretados apenas por atores jovens”, recorda, fascinado pelas profecias do artista que se revelariam certeiras. “Ele também disse, em 1971, que os cinemas iam acabar e que veríamos os filmes em casa. As pessoas com quem ele estava duvidaram, mas ele estava certo. Sabia que a qualidade da imagem teria de melhorar, e melhorou. Ele sabia.”

O ensaio para a imprensa decorreu numa fase ainda inicial da preparação, a três semanas da estreia, sem figurinos e parca cenografia. Quatro letras gigantes são empurradas pelo palco. Por vezes soletram a palavra ANDY, outras vezes andam apenas por lá. Quando a peça estrear, estas letras estarão pintadas com diferentes imagens que, por sua vez, serão planos fechados de fotografias de flores, revistas industriais, papel de alumínio e um quadro.