Nos primeiros meses de 1923, Lisboa foi palco de um “escândalo” que opôs a ala mais conservadora da sociedade portuguesa a um pequeno grupo de artistas que viram os seus livros serem apreendidos e queimados por serem considerados “imorais”. O incidente, desencadeado pela publicação em fevereiro de um ensaio de Fernando Pessoa sobre a poesia de António Botto, culminou com o protesto público de Júlio Dantas numa livraria no Chiado. A indignação de Dantas, o escritor conservador que oito anos antes tinha atacado os membros de revista Orpheu chamando-lhes “poetas-paranóicos” e que tinha por isso sido alvo de um manifesto escrito por José de Almada Negreiros, é indicativo da violência da investida promovida pela Liga de Ação dos Estudantes de Lisboa contra a “papelada imunda” (como lhes chamou Marcelo Caetano) que enchia as livrarias da capital portuguesa. De tal forma que, 35 anos depois, Raul Leal, um dos escritores que mais investiu na defesa da “Literatura de Sodoma” (termo pejorativo que passou a ser usado para designar a polémica), ainda recordava o incidente. Numa carta enviada a Jorge de Sena após ter sido detido em Lisboa, Leal acusava Pedro Teotónio Pereira, o líder dos estudantes, de ter sido o responsável pelas “afrontas horríveis” por que tinha passado.

Apesar de ter ocupado os primeiros meses de 1923, a história do “maior escândalo erótico-social do século XX em Portugal”, como lhe chamou o historiador e filósofo Josué Pinharanda Gomes, que completa agora 100 anos, começou, talvez, dois anos antes, com a publicação da primeira edição de Canções, de António Botto. Nascido em 1897, numa aldeia da freguesia de Alvega, no concelho de Abrantes, Botto mudou-se com a família para Lisboa em criança (o pai trabalhava nas fragatas do Tejo). Foi na capital que fez todos os estudos e iniciou a carreira literária, provavelmente nos anos 10, supostamente incentivado por Guerra Junqueiro, que terá conhecido numa livraria na Baixa. Autor de vários livros de poesia, dos quais Canções é o mais famoso, e de outros tantos de prosa, Botto, que nunca foi totalmente aceite em Portugal enquanto escritor, passando sempre por sérias dificuldades financeiras, partiu em 1947 para o Brasil, onde viveu até ao final da vida. Morreu em 1959 depois de ter sido atropelado por uma viatura oficial enquanto atravessava a Avenida de Nossa Senhora de Copacabana, no Rio de Janeiro, a caminho de casa.

Desde a primeira edição de Canções, em 1921, que Botto, homossexual assumido, foi assinalado como alvo a abater pela crítica conservadora portuguesa. Um jornal acusou-o de abordar “assuntos repugnantes” — ou seja, a beleza masculina e o amor homossexual —, que podiam fazer “correr” a imaginação da “mocidade” — aparentemente facilmente impressionável —, enquanto o jornalista e escritor Armando Ferreira, que trabalhava no diário noturno A Capital, lamentou só ter dado conta da publicação do livro vários dias depois de ter chegado às livrarias porque, caso contrário, teria “pedido em insistentes brandos” às autoridades que o apreendessem imediatamente. Numa crítica intitulada “‘Canções’… A Ele!”, publicada na edição de 18 de abril do jornal lisboeta, Ferreira concluiu que a poesia que se fazia era ainda pior que a do Romantismo, com a sua “sentimentalidade doentia”. Tinha “mais ignominio, mais baixeza, mais dissolução”. Parecendo antever a polémica de 1923, que teve Botto como um dos principais visados, o jornalista da Capital questionou se já não havia “entre nós polícia de costumes, ou três bons e honestos espíritos capazes de lançar para o monturo estes dejetos”. Atacando violentamente o autor e a sua sexualidade, Ferreira ameaçou-o com “mocadas”. “A polícia, o sr. ministro da instrução, seja quem for, que livre as montras destas e quejandas imoralidades que disfarçadas frases de filósofos dizem ser a ‘negra história dos mortais’: ‘O amor e a dor!’ Pois sim… Ai! Ai!”, terminava a crítica.

