O Tratado de Versalhes ficou para a História como uma espécie de manual negro da diplomacia. Vistas à distância, todas as suas cláusulas e o seu espírito parecem anunciar a vingança que o Nazismo traria: a Alemanha humilhada, empobrecida e afogada em dívidas haveria de reagir; não havia, sequer, maneira de cumprir o Tratado. As condições eram de tal maneira pesadas, a Indústria Alemã sofria tais perdas, que seguir o Tratado significaria destruir a Alemanha.

De trás para a frente, a História parece-nos lógica; no entanto, logo em 1919, pouco depois do fim da conferência, saiu um pequeno livro que há de figurar para sempre na galeria das previsões mais certeiras de todos os tempos.

O grau premonitório de As Consequências Económicas da Paz é tal, que a interpretação da História, das relações do Homem com as matérias-primas e até das ambições diferentes das sociedades nos parece uma ciência de regra e esquadro. A argúcia de John Manyard Keynes é tão evidente, a sua interpretação dos papéis de Clemenceau e de Wilson tão cristalina, a lógica de cada raciocínio tão clara, que a notável coincidência entre as previsões de Keynes e os acontecimentos históricos nem seria necessária para fazer deste o grande livro de interpretação de Versalhes.

E, na verdade, as consequências só tornaram imorredoura uma tese que, no seu tempo, já era quase universal. Se a Sociedade das Nações é, desde o princípio, vista como uma organização prenhe de boas intenções algo confusas, vazia e impotente em toda a sua retórica grandíloqua e hipócrita, ou se até os povos vitoriosos olharam para as cláusulas do Tratado com a má consciência que permitiu, nos anos seguintes, que Hitler atropelasse os acordos sem consequências de monta, muito disso se deve à análise de Keynes.

Em 1919, Keynes não tinha ainda escrito as suas grandes obras dos anos trinta, como o Tratado sobre o Dinheiro ou a Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, mas já era um académico suficientemente reputado para ser nomeado pelo governo Inglês como consultor nas reuniões que viriam a firmar o Tratado de Versalhes e a formar a Sociedade das Nações. Keynes, aliás, tinha quatro anos antes publicado um Estudo sobre A Economia da Guerra na Alemanha que o capacitava melhor do que ninguém para perceber as grandes forças e fraquezas da Indústria Alemã, e em que medida as restrições impostas pelos vencedores teriam impacto na economia dos vencidos.

Acontece que o livro de Keynes, escrito na ótica do observador privilegiado, não é apenas um relatório técnico com previsões económicas mais ou menos certeiras. O que é interessante nas Consequências Económicas da Paz é a forma como a minúcia técnica evolui para uma obra sobre a Justiça das sanções, com uma balzaquiana galeria de personagens e ambições em conflito, com uma muito clara demonstração do peso das mexidas macroeconómicas nas vidas das pessoas comuns e uma visão estratégica muito interessante sobre a importância de rios, bancos e caminhos-de-ferro nas relações de poder entre as várias nações.