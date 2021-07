A explicação poderá ser o efeito da pandemia. Numa altura em que os enfermeiros foram mais precisos do que nunca, foram os cursos de enfermagem aqueles que tiveram maior representatividade entre licenciaturas e mestrados com desemprego zero. Em 2021, havia 10 cursos de enfermagem em que todos os diplomados estavam a trabalhar. No ano anterior, isso apenas era conseguido por seis cursos de formação de enfermeiros e, dois anos antes, por 4 cursos.

Este ano, há 30 licenciaturas e 3 mestrados integrados com emprego garantido, um número total (33) bastante menor do que em 2020 e em 2019, quando foram 68 e 63 cursos, respetivamente. Como habitualmente, os cursos de engenharia estão bem representados e há seis cursos desta área de estudos que garantem emprego a todos os alunos formados. Apesar disso, Engenharia vive uma realidade inversa à dos cursos de Enfermagem e perde representação: em 2020 tinha 13 cursos com taxa de desemprego zero e, no ano antes, 17.

Todos estes números estão disponíveis no portal Infocursos, desde a meia-noite de sábado, 24 de julho, numa altura em que o anúncio de vagas disponíveis para o concurso de acesso ao Ensino Superior pode ser feito a qualquer momento. Se a taxa de empregabilidade for importante na hora de escolher um curso superior, importa saber quais são as 33 licenciaturas e mestrados que prometem emprego no fim dos estudos (consulte no gráfico todos os cursos com desemprego zero).

No entanto, os valores apresentados sobre a taxa de desemprego de cada um dos cursos olham apenas para a percentagem de recém-diplomados registados como desempregados no IEFP — Instituto do Emprego e Formação Profissional. Ou seja, apesar de estarem a trabalhar podiam não estar a fazê-lo na área em que se formaram.

Depois de enfermagem e engenharias, são dois os cursos que mais se repetem na lista com oferta de emprego garantido. Gestão e Arquitetura, cada um deles com dois cursos sem desemprego. De resto, e como habitualmente, não há padrão nos demais cursos: estão representados ofertas tão distintas como Ciências Aeronáuticas, Dança, Farmácia, Matemática, Química ou Terapia da Fala.

Os grandes ausentes desta lista são, este ano, os cursos de Medicina que, por norma estão todos ali representados. Apenas o curso de Medicina do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (Universidade do Porto), aquele que tem habitualmente as médias mais altas de entrada, aparece com desemprego zero.

Isto não quer dizer que os cursos de Medicina passaram a ser recordistas de desemprego. Dos sete cursos de Medicina do país saíram 6.591 alunos diplomados. Destes, só 23 estavam inscritos como desempregados (0,34%).