Bebés presos no chão e aos bancos de aviões para se aproveitar melhor o espaço e um aparelho que acabou por se despenhar cheio de crianças. A retirada de menores sem família em países em que um novo regime está prestes erguer-se — como está a acontecer no Afeganistão — não é inédito na história, havendo um caso, sem paralelo, de retirada em massa. Em abril de 1975, na parte sul do Vietname, a operação montada foi de larga escala, muito diferente dos casos que se veem agora nas imagens partilhadas nas redes sociais e que mostram bebés e crianças a serem entregues pelos pais a soldados estrangeiros no aeroporto de Cabul — não se sabe ao certo quantos menores desacompanhados foram recolhidos pelos militares. O que se sabe, porque a história recente o deixa claro é a dureza destas evacuações para os mais novos, sobretudo quando a família fica para trás. E muitos dos bebés do Vietname, hoje homens e mulheres, ainda procuram desesperadamente as suas famílias biológicas.

Confrontados com a escalada do medo que surpreendeu o mundo pela rapidez, os militares que estão no Afeganistão têm recolhido crianças que lhes são confiadas por cima dos muros altos do aeroporto, mas só podem ficar com elas temporariamente, deixando-as depois dentro do próprio aeroporto. É, pelo menos, isso que deve ser feito. Ao Observador, fonte oficial da UNICEF garante que “está a responder às necessidades” dos menores não acompanhados, “tentando estabelecer uma presença segura no aeroporto” para as crianças. Neste “ambiente imprevisível”, a organização assume como prioridade transportar crianças para “espaços seguros” no Afeganistão.

Os relatos de vários familiares afegãos desesperados multiplicam-se na imprensa internacional e nas redes sociais. À entrada do aeroporto de Cabul, uma mãe contou à Sky News que que queria entregar a filha de quatro anos porque o “Afeganistão é talibã e os talibãs são terroristas”. Além disso, a mulher referiu que o “marido é um terrorista talibã”, e que, após se ter juntado ao grupo extremista, a espancava. Uma das histórias que também gerou muito impacto junto da comunidade internacional aconteceu no sábado, quando um bebé foi entregue a membros da marinha norte-americana no aeroporto de Cabul. Ao The New York Times, os militares disseram que a criança estava doente e que “foi levada para uma unidade de saúde e tratada por profissionais médicos”. Depois, voltou a ser entregue ao progenitor.

Mas, apesar de estas serem intervenções muito mais cirúrgicas e pontuais, em que as crianças nem sequer abandonarão o território afegão, a realidade traz à memória a operação Babylift — e o seu fim trágico.

Es zerreißt einem das Herz. In dichter Menschenmenge am Flughafen Kabul übergibt jemand sein Baby an US-Soldaten, damit es in Sicherheit ist. Vielleicht sehen sie sich nie wieder. #afghanistan #kabulairport pic.twitter.com/xcQjG9hFji — Erik Marquardt (@ErikMarquardt) August 19, 2021

O desvio de mais de três mil bebés desacompanhados do Vietname para os EUA

Tal como no Afeganistão, o Vietname do Sul estava prestes a mudar de regime. Tendo como pano de fundo um mundo bipolarizado, as forças militares do norte do país, apoiadas pelo bloco comunista, estavam a ganhar terreno e estavam prestes a controlar Saigão, a antiga capital do Vietname do Sul, apoiada militarmente pelos norte-americanos.

Num episódio que ainda nos dias de hoje gera muita controvérsia, o ex-Presidente Gerald Ford levou a cabo a operação Babylift, que permitiu transportar mais de três mil bebés — quase todos a viverem em orfanatos — desde o Vietname até aos EUA. O facto de estarem institucionalizadas não significava, porém, que fossem efetivamente órfãs; segundo conta a PBS, as famílias pobres vietnamitas entregavam os filhos a orfanatos, não com o objetivo de os dar para a adoção — mas para conseguirem que eles tivessem as mínimas condições de vida. Alguns progenitores, principalmente aqueles com outras nacionalidades, também estavam preocupados com a segurança dos filhos e com uma possível represália por parte do regime comunista, daí considerarem ser mais seguro colocá-los num orfanato.