Com Salazar na cadeira do poder e uma entorpecida censura nas cadeiras da plateia, o humor é o do absurdo e a gargalhada que se escuta à terceira linha, vencida a dúvida inicial, é mais violenta que um tiro. “Eles não perceberam nada, que era a nossa grande vantagem em revista nesse tempo. Fiz imensa coisa que só foi cortado oito dias depois de ser feito, e isto porque havia alguém que lá ia e tinha melhor cabeça e lá percebia a coisa. Então lá ia eu para o SNI [Secretariado Nacional de Informação]”, recorda a atriz que se prepara para voltar aos palcos com “Virados do Avesso”. “Nós éramos macacos e dizíamos as frases mas contundentes para dentro, engolíamos palavras”.

“A que horas pensam atacar amanhã?”. Quando Gilas pôs duas espanhas a rir juntas

Quando outubro estoura, há muito que 1961 é de digestão difícil para o Estado Novo, e a procissão ainda não chegou ao fim. A cronologia negra arrancara em janeiro com o assalto ao paquete Santa Maria e não terminaria sem a ocupação de Goa, Damão e Diu por tropas da União Indiana. Pelo caminho, um protesto na ONU contra o debate sobre Angola, uma abrilada liderada pelo Ministro da Defesa, Botelho Moniz (ou “o golpe que nunca existiu mas que podia ter derrubado Salazar”); o boicote das listas afetas à Mocidade Portuguesa nas eleições associativas estudantis de Coimbra; a Operação Vagô, com Palma Inácio a desviar um avião da TAP que sobrevoa Lisboa e outras localidades com uma chuva de panfletos sobre a “burla das eleições”, e a fuga de Caxias de vários dirigentes comunistas. E a guerra. Falta falar da guerra, claro. No mesmo dia em que se estreia a revista, o Diário Popular lançava um especial dedicado ao Ultramar Português.

A inspiração para o número que pôs o Parque Mayer a rir chegara do outro lado da fronteira, através de outro cómico do non sense, com o próprio Solnado a recordar as origens do fenómeno em “A Vida não se Perdeu”, biografia assinada por Leonor Xavier, em 1991. Também ali seria a guerra, sempre a guerra, outra guerra, a dar o mote para a apresentação em português. Solnado estava a fazer “A Tia de Charley” quando o encenador espanhol Antonio de Cabo lhe trouxe o disco de Miguel Gila. “Fiquei louco de paixão por aquele texto, era uma coisa nova que me apetecia muito fazer, mas não sentia coragem para o experimentar. Sabia que o monólogo tinha muita graça, que era humor de primeira qualidade e ali havia a grande força de uma verdade caricatural, aquela guerra era uma profunda mensagem de paz”.

Em 2018, o El País escrevia sobre o humorista (1919-2001) que transcendeu a cultura popular espanhola com os seus monólogos surrealistas — “A que horas pensam atacar amanhã?” –, reiventando a guerra civil no país vizinho, reescrevendo-a e sobretudo nunca a esquecendo, num exercício terapêutico. “Gila pegou no seu síndroma pós-traumático, agitou-o com força e não só o converteu em arte como numa rentável carreira, um legado cultural e um bálsamo social. Graças a Gilas, as duas Espanhas começaram, aos poucos, a rir-se juntas”. No La Vanguardia, depois de partir, deixando para trás meio século de gargalhadas, destacou-se o papel de um “miliciano de humor”, que com o seu telefone em riste contagiou diferentes gerações.

[“A Guerra” por Miguel Gila]

Para a posteridade ficava o dia em que começou a improvisar monólogos sobre as suas próprias experiências na guerra, no palco madrileno do teatro Fontalba, em 1951, uma década antes da versão de Solnado — ou sobre uma popular fantasia que assumiu as feições de verdade e pegou de estaca. O artista nascido em Chamberí que figurou em 27 filmes e programas de TV entre 1954 e 1993, forjara uma biografia repleta de inexatidões. “Ninguém fuzilou o Gila, nunca esteve preso, e nunca foi exilado político”, sentenciaria o testemunho de Ángel Palomino, militar franquista, escritor, e amigo de Gila — o mesmo que em 1962, afinal, não zarpara pela Argentina fugido do franquismo mas antes por causa de um caso de adultério.

De norte a sul, da desconfiança à apoteose, batendo o pé “dadas as limitações”

Se do lado chegava bom vento, vale a pena escrutinar as origens de um número que em solo nacional teve efeito de furacão. “Nunca até hoje foram contadas, do princípio ao fim, as peripécias que envolveram a integração numa revista de um texto tão diferente do que seria habitual”, escrevia Leonor Xavier na sua obra, admitindo que o “tom quase mítico” do episódio pudesse ter ultrapassado esses mesmos detalhes — convém lembrar que o anfiteatro do Maria Vitória rapidamente se tornou pequeno para tão grande sucesso, com as multidões a fazerem fila à porta do teatro para conhecerem a história ao vivo.

Recuando a esses idos de sessentas, Solnado vive “todas as noites, nas duas sessões da revista no Teatro Maria Vitória, um dos momentos mais alucinantes da sua carreira”. “A partir de 20 de outubro de 1961 a revista “Bate o Pé” sugere aos lisboetas a ideia de que, enquanto não aparecem grandes mudanças em Portugal, a solução é ir ao Parque Mayer e bater mesmo o pé com as rábulas de múltiplos sentidos apresentadas em cena”, dadas as “limitações actuais”, como lembra O Século.